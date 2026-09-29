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Filha de Bruce Willis compartilha registro raro ao lado do ator

Tallulah Willis publicou foto carinhosa com o pai, que vive longe dos holofotes desde o diagnóstico de demência frontotemporal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 23:40

Tallulah Willis compartilha registro raro ao lado do pai, Bruce Willis
Tallulah Willis compartilha registro raro ao lado do pai, Bruce Willis Crédito: Reprodução

Bruce Willis, de 71 anos, apareceu em um novo registro compartilhado pela filha Tallulah Willis, de 32. A atriz publicou nesta segunda-feira (28) uma foto em que aparece beijando a cabeça do pai, que surge sorrindo. “Tão fofo”, escreveu ela na legenda.

A imagem chamou atenção justamente por mostrar um dos raros momentos recentes do ator diante das câmeras. Bruce esteve publicamente pela última vez em agosto, durante o casamento de Tallulah, quando participou da cerimônia da filha e surpreendeu os convidados.

Bruce Willis

Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Emma Heming, Bruce Willis e as filhas mais novas, Evelyn e Mabel por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução
Emma Heming, Bruce Willis e as filhas mais novas, Evelyn e Mabel por Reprodução/Instagram
Emma Heming e o marido, Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução
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Bruce Willis por Reprodução

Tallulah é uma das três filhas que Bruce teve com Demi Moore. Além dela, o ex-casal, que foi casado entre 1987 e 2000, tem Rumer e Scout Willis. O ator também é pai de Mabel Ray e Evelyn Penn, do casamento com Emma Heming Willis.

Diagnóstico de Bruce Willis

Bruce Willis anunciou a aposentadoria da carreira em 2022, inicialmente após receber o diagnóstico de afasia. No ano seguinte, a família informou que o quadro havia evoluído para demência frontotemporal (DFT), uma doença neurodegenerativa que pode afetar linguagem, comportamento e outras funções cognitivas.

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Desde então, Emma Heming Willis, Demi Moore e as cinco filhas passaram a compartilhar atualizações pontuais sobre o ator e a falar publicamente sobre a importância da conscientização e das pesquisas relacionadas à doença.

Com aparições públicas cada vez mais raras, os registros compartilhados pela família se tornaram uma das principais formas de os fãs acompanharem Bruce.

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