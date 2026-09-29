Filha de Bruce Willis compartilha registro raro ao lado do ator

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 23:40
Bruce Willis, de 71 anos, apareceu em um novo registro compartilhado pela filha Tallulah Willis, de 32. A atriz publicou nesta segunda-feira (28) uma foto em que aparece beijando a cabeça do pai, que surge sorrindo. “Tão fofo”, escreveu ela na legenda.
A imagem chamou atenção justamente por mostrar um dos raros momentos recentes do ator diante das câmeras. Bruce esteve publicamente pela última vez em agosto, durante o casamento de Tallulah, quando participou da cerimônia da filha e surpreendeu os convidados.
Bruce Willis
Tallulah é uma das três filhas que Bruce teve com Demi Moore. Além dela, o ex-casal, que foi casado entre 1987 e 2000, tem Rumer e Scout Willis. O ator também é pai de Mabel Ray e Evelyn Penn, do casamento com Emma Heming Willis.
Diagnóstico de Bruce Willis
Bruce Willis anunciou a aposentadoria da carreira em 2022, inicialmente após receber o diagnóstico de afasia. No ano seguinte, a família informou que o quadro havia evoluído para demência frontotemporal (DFT), uma doença neurodegenerativa que pode afetar linguagem, comportamento e outras funções cognitivas.
Desde então, Emma Heming Willis, Demi Moore e as cinco filhas passaram a compartilhar atualizações pontuais sobre o ator e a falar publicamente sobre a importância da conscientização e das pesquisas relacionadas à doença.
Com aparições públicas cada vez mais raras, os registros compartilhados pela família se tornaram uma das principais formas de os fãs acompanharem Bruce.