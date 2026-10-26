Filha de Bruce Willis publica foto antiga com o pai e faz declaração emocionante: ‘Te amo todos os dias’

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:14
Tallulah Willis, de 32 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar uma lembrança ao lado do pai, o ator Bruce Willis, de 71. Neste domingo (25), ela publicou uma foto antiga dos dois abraçados e aproveitou o registro para fazer uma declaração de carinho ao astro de Duro de Matar.
A imagem foi feita em 2018 e mostra pai e filha em uma área externa durante a noite. Na legenda, Tallulah destacou a saudade e o afeto pelo ator. “2018 - Te amo todos os dias! Ainda consigo sentir o sol através dos seus abraços!”, escreveu.
Bruce Willis
A publicação recebeu mensagens de carinho dos fãs, que elogiaram a relação entre Bruce e as filhas. “Muito amor por aqui” e “Ele é tão incrível e carinhoso com as filhas dele” foram alguns dos comentários deixados na postagem.
Tallulah é fruto do antigo casamento de Bruce Willis com a atriz Demi Moore, de 63 anos. Os dois foram casados entre 1987 e 2000 e também são pais de Rumer, de 38, e Scout, de 35. Mesmo após a separação, os artistas mantiveram uma relação próxima.
Com a atual esposa, Emma Heming, Bruce teve outras duas filhas: Mabel Ray, de 14 anos, e Evelyn Penn, de 12. O ator fez uma rara aparição pública no casamento de Tallulah, em agosto deste ano.
Bruce Willis anunciou a aposentadoria da atuação em 2022, após receber um diagnóstico de afasia, condição que afeta a comunicação. Em 2023, a família revelou que o ator também havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, doença que pode comprometer a linguagem, o comportamento e a personalidade.
Desde então, familiares têm compartilhado momentos e homenagens ao artista, que marcou gerações com filmes de ação e produções como Duro de Matar.