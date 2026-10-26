AMOR

Filha de Bruce Willis publica foto antiga com o pai e faz declaração emocionante: ‘Te amo todos os dias’

Tallulah Willis resgatou registro de 2018 ao lado do ator, que se afastou do cinema após ser diagnosticado com demência frontotemporal

Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:14

tallulah Willis resgatou registro de 2018 ao lado do ator Crédito: Reprodução

Tallulah Willis, de 32 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar uma lembrança ao lado do pai, o ator Bruce Willis, de 71. Neste domingo (25), ela publicou uma foto antiga dos dois abraçados e aproveitou o registro para fazer uma declaração de carinho ao astro de Duro de Matar.

A imagem foi feita em 2018 e mostra pai e filha em uma área externa durante a noite. Na legenda, Tallulah destacou a saudade e o afeto pelo ator. “2018 - Te amo todos os dias! Ainda consigo sentir o sol através dos seus abraços!”, escreveu.

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A publicação recebeu mensagens de carinho dos fãs, que elogiaram a relação entre Bruce e as filhas. “Muito amor por aqui” e “Ele é tão incrível e carinhoso com as filhas dele” foram alguns dos comentários deixados na postagem.

Tallulah é fruto do antigo casamento de Bruce Willis com a atriz Demi Moore, de 63 anos. Os dois foram casados entre 1987 e 2000 e também são pais de Rumer, de 38, e Scout, de 35. Mesmo após a separação, os artistas mantiveram uma relação próxima.

Com a atual esposa, Emma Heming, Bruce teve outras duas filhas: Mabel Ray, de 14 anos, e Evelyn Penn, de 12. O ator fez uma rara aparição pública no casamento de Tallulah, em agosto deste ano.

Afastamento do cinema

Bruce Willis anunciou a aposentadoria da atuação em 2022, após receber um diagnóstico de afasia, condição que afeta a comunicação. Em 2023, a família revelou que o ator também havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, doença que pode comprometer a linguagem, o comportamento e a personalidade.