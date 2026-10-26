Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Bruce Willis publica foto antiga com o pai e faz declaração emocionante: ‘Te amo todos os dias’

Tallulah Willis resgatou registro de 2018 ao lado do ator, que se afastou do cinema após ser diagnosticado com demência frontotemporal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:14

tallulah Willis resgatou registro de 2018 ao lado do ator
tallulah Willis resgatou registro de 2018 ao lado do ator Crédito: Reprodução

Tallulah Willis, de 32 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar uma lembrança ao lado do pai, o ator Bruce Willis, de 71. Neste domingo (25), ela publicou uma foto antiga dos dois abraçados e aproveitou o registro para fazer uma declaração de carinho ao astro de Duro de Matar.

A imagem foi feita em 2018 e mostra pai e filha em uma área externa durante a noite. Na legenda, Tallulah destacou a saudade e o afeto pelo ator. “2018 - Te amo todos os dias! Ainda consigo sentir o sol através dos seus abraços!”, escreveu.

Bruce Willis

Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Emma Heming, Bruce Willis e as filhas mais novas, Evelyn e Mabel por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução
Emma Heming, Bruce Willis e as filhas mais novas, Evelyn e Mabel por Reprodução/Instagram
Emma Heming e o marido, Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução
1 de 15
Bruce Willis por Reprodução

A publicação recebeu mensagens de carinho dos fãs, que elogiaram a relação entre Bruce e as filhas. “Muito amor por aqui” e “Ele é tão incrível e carinhoso com as filhas dele” foram alguns dos comentários deixados na postagem.

Tallulah é fruto do antigo casamento de Bruce Willis com a atriz Demi Moore, de 63 anos. Os dois foram casados entre 1987 e 2000 e também são pais de Rumer, de 38, e Scout, de 35. Mesmo após a separação, os artistas mantiveram uma relação próxima.

Com a atual esposa, Emma Heming, Bruce teve outras duas filhas: Mabel Ray, de 14 anos, e Evelyn Penn, de 12. O ator fez uma rara aparição pública no casamento de Tallulah, em agosto deste ano.

Afastamento do cinema

Bruce Willis anunciou a aposentadoria da atuação em 2022, após receber um diagnóstico de afasia, condição que afeta a comunicação. Em 2023, a família revelou que o ator também havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, doença que pode comprometer a linguagem, o comportamento e a personalidade.

Desde então, familiares têm compartilhado momentos e homenagens ao artista, que marcou gerações com filmes de ação e produções como Duro de Matar.

Leia mais

Imagem - Walter Salles tem fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões e é o terceiro cineasta mais rico do mundo

Walter Salles tem fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões e é o terceiro cineasta mais rico do mundo

Imagem - Carminho e Ana Rocha de Sousa apresentam filme sobre turnê no Japão em São Paulo

Carminho e Ana Rocha de Sousa apresentam filme sobre turnê no Japão em São Paulo

Imagem - Natal em Gramado e Canela: veja o que fazer além das luzes e dos desfiles na Serra Gaúcha

Natal em Gramado e Canela: veja o que fazer além das luzes e dos desfiles na Serra Gaúcha

Mais recentes

Imagem - Walter Koenig, ator de 'Star Trek', morre aos 90 anos

Walter Koenig, ator de 'Star Trek', morre aos 90 anos
Imagem - Irmão de Lua Blanco explica por que atriz decidiu não divulgar diagnóstico de câncer

Irmão de Lua Blanco explica por que atriz decidiu não divulgar diagnóstico de câncer
Imagem - Milton Nascimento completa 84 anos! Relembre 10 músicas que marcaram carreira do artista brasileiro

Milton Nascimento completa 84 anos! Relembre 10 músicas que marcaram carreira do artista brasileiro