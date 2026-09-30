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Filha de Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morre aos 13 anos: 'Era a luz de nossas vidas'

Jovem era a segunda das três filhas do ator com a produtora Kim Painter

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:21

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos Crédito: Reprodução

Fiona Hepler Lowe, filha do ator Chad Lowe e da produtora Kim Painter, morreu aos 13 anos. A notícia foi confirmada pela família nesta terça-feira (29), em um comunicado enviado à revista People. A causa da morte não foi divulgada.

"Estamos profundamente devastados pela perda de nossa amada Fiona", declarou a família. A adolescente foi descrita pelos pais como uma jovem "amorosa, inteligente, criativa e que adorava dançar".

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Chad Lowe perdeu casa em incêndio em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Chad Lowe perdeu casa em incêndio em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
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Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução

Fiona era a segunda das três filhas de Chad e Kim. "Ela era adorada pelas irmãs e profundamente amada pelos pais. Na verdade, ela era a luz das nossas vidas", disseram.

A família pediu orações e privacidade neste momento de luto. Ao final do comunicado, também incluiu uma orientação para pessoas que estejam enfrentando problemas de saúde mental, indicando a 988 Suicide & Crisis Lifeline, serviço de apoio disponível nos Estados Unidos por ligação ou mensagem de texto pelo número 988.

Chad Lowe ficou conhecido por interpretar Byron Montgomery, pai de Aria, na série Pretty Little Liars. Irmão mais novo do ator Rob Lowe, ele construiu uma carreira na televisão e também trabalhou em produções como Life Goes On e 24.

Quem era Fiona?

Fiona nasceu no dia 16 de novembro de 2012, e completou 13 anos em 2025. Ela tinha duas irmãs: Mabel Painter, de 17 anos, e Nixie Barbara, de 10.

No aniversário da filha no ano passado, Chad publicou uma homenagem nas redes sociais e celebrou a entrada de Fiona na adolescência. "Celebrando a Fiona se tornando oficialmente uma adolescente hoje!! Continue dançando pela vida, FiBear! Amo muito, muito, muito você!", escreveu o ator na ocasião.

Família perdeu a casa em incêndio em Los Angeles

Antes da morte de Fiona, a família havia enfrentado outra situação difícil em 2025. A casa onde as três irmãs cresceram foi destruída pelo incêndio de Pacific Palisades, em Los Angeles, no início daquele ano.

Em fevereiro, Chad publicou imagens do momento em que levou as filhas de volta ao local, cerca de um mês depois da evacuação, para que elas vissem o que havia restado da residência.

Na ocasião, o ator afirmou estar impressionado com a maneira como as meninas estavam enfrentando a situação e destacou a força e a resiliência das três.

"A maneira como elas lidaram com toda essa experiência devastadora é nada menos que extraordinária. Fico maravilhado com o espírito e a resiliência delas", escreveu.

Chad também afirmou que ajudá-las a atravessar aquele período era seu principal propósito e descreveu a paternidade como "a maior alegria e privilégio" de sua vida.

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Tags:

Fiona Hepler Lowe Chad Lowe

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