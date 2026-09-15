RELEMBRE A POLÊMICA

Filha de Chico Buarque reage a fama de 'talarico' do pai quase 20 anos depois de flagra aos beijos com mulher de músico: 'Não eram amigos'

Silvia Buarque se manifestou após biógrafo relembrar o episódio em que Chico foi fotografado na praia com Celina Sjostedt, mulher do músico Ricardo Sjostedt

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:24

Silvia Buarque com o pai, Chico Buarque Crédito: Reprodução/Instagram @chicobuarque

Uma história envolvendo Chico Buarque e Celina Sjostedt voltou a repercutir nas redes sociais quase 20 anos depois. O episódio rendeu ao cantor a fama de ter se envolvido com a mulher de um amigo, mas Silvia Buarque, filha do artista, decidiu corrigir um detalhe dessa versão: segundo ela, Chico e Ricardo Sjostedt, marido de Celina na época, não eram exatamente amigos.

A discussão começou após o biógrafo Tom Cardoso relembrar o episódio de 2005. Na ocasião, Chico foi fotografado aos beijos com Celina em uma praia do Leblon, no Rio de Janeiro. As imagens foram publicadas por revistas de celebridades e provocaram grande repercussão.

Silvia Buarque 1 de 7

Ao relembrar o caso, Tom escreveu: "Você perdoaria o amante de sua mulher se ele fosse o Chico Buarque? O pianista Ricardo Sjostedt não perdoou. Chico era seu amigo".

Silvia comentou na publicação, mas apagou a mensagem posteriormente. Depois, explicou que estava apenas fazendo uma brincadeira com a postagem do biógrafo e quis corrigir a informação sobre a relação entre Chico e Ricardo. "Tô zoando uma zoação do Tom. Não tô com tempo agora pra responder, na verdade só quis pontuar que não eram tão próximos", escreveu.

Questionada novamente por uma pessoa nos comentários, Silvia reforçou: "[Risos] Que não eram exatamente amigos".

Comentário deixado por Silvia Buarque Crédito: Reprodução

O que Ricardo disse na época?

Na época, pouco depois da publicação das fotos, Ricardo Sjostedt, conhecido como Duna, e Celina divulgaram uma nota afirmando que continuavam casados, mas mantinham vidas pessoais independentes.

"Nós, Celina e Ricardo, apesar de sermos casados e morarmos sob o mesmo teto, temos nossas vidas pessoais independentes. Eu, Celina, declaro que não sou namorada de Chico Buarque. Nada mais a declarar", dizia o comunicado, divulgado no jornal O Globo.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, na Folha, em 2005, Ricardo afirmou que não estava separado de Celina e disse que respeitava a liberdade da mulher. Segundo ele, Chico teria uma "fixação" por ela e estaria fazendo investidas. "Isso eu prefiro nem comentar. Ele pode estar apaixonado, mas ela é uma mulher casada", respondeu quando questionado se Celina havia tido um envolvimento amoroso com o cantor.

Ricardo também negou que tivesse ameaçado Chico, como havia sido divulgado, e afirmou que a situação estava sendo resolvida entre ele e a mulher.

"Está tudo sendo resolvido entre a gente. Não tem problema nenhum. E eu não sou violento. Não tem nada disso que disseram", declarou.

Quando perguntado se havia perdoado Celina, o músico respondeu que o perdão estava "sempre dentro" de seu coração. Na mesma entrevista, porém, voltou a criticar Chico e pediu que o cantor deixasse a vida do casal em paz.