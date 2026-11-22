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Filha de Chitãozinho comenta boatos de briga com Xororó após anúncio de aposentadoria do pai

Filha de Chitãozinho tranquiliza fãs após anúncio de aposentadoria da dupla

WIadmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 19:41

Filha de Chitãozinho nega boatos de briga com Xororó após anúncio de aposentadoria do pai Crédito: Reproduçao

A filha mais velha de Chitãozinho, Aline Lima, 42 anos, comentou neste domingo (22) o anúncio de aposentadoria dos palcos feito pelo pai e pelo tio, Xororó. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora tranquilizou os fãs e pediu cuidado com 'notícias sensacionalistas'.

Aline contou que estava sendo 'bombardeada' por mensagens desde que a dupla anunciou que falaria sobre a decisão em entrevista ao Fantástico. "É um descanso mais do que merecido. É uma coisa planejada de muito tempo já, não aconteceu nada", esclareceu nos Stories.

Fazenda Galopeira de Chitãozinho 1 de 7

Ela também lembrou que os cantores ainda têm compromissos e projetos previstos para este ano, entre eles um navio temático e a participação em Barretos, onde são embaixadores.

"Tem novidade vindo aí, esse ano tem muita coisa ainda. Tem o navio do CHX, tem Barretos, que eles são embaixadores. Então, assim, gente, está tudo bem", garantiu.

A influenciadora voltou a alertar sobre a repercussão do anúncio. "Muito cuidado com notícias sensacionalistas, com gente que vai querer inventar coisas em cima disso", afirmou.

"Eles sempre foram muito transparentes e não vai ser diferente. Então, tudo vai ser explicado", acrescentou.