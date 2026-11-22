Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
WIadmir Pinheiro
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 19:41
A filha mais velha de Chitãozinho, Aline Lima, 42 anos, comentou neste domingo (22) o anúncio de aposentadoria dos palcos feito pelo pai e pelo tio, Xororó. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora tranquilizou os fãs e pediu cuidado com 'notícias sensacionalistas'.
Aline contou que estava sendo 'bombardeada' por mensagens desde que a dupla anunciou que falaria sobre a decisão em entrevista ao Fantástico. "É um descanso mais do que merecido. É uma coisa planejada de muito tempo já, não aconteceu nada", esclareceu nos Stories.
Fazenda Galopeira de Chitãozinho
Ela também lembrou que os cantores ainda têm compromissos e projetos previstos para este ano, entre eles um navio temático e a participação em Barretos, onde são embaixadores.
"Tem novidade vindo aí, esse ano tem muita coisa ainda. Tem o navio do CHX, tem Barretos, que eles são embaixadores. Então, assim, gente, está tudo bem", garantiu.
A influenciadora voltou a alertar sobre a repercussão do anúncio. "Muito cuidado com notícias sensacionalistas, com gente que vai querer inventar coisas em cima disso", afirmou.
"Eles sempre foram muito transparentes e não vai ser diferente. Então, tudo vai ser explicado", acrescentou.
A aposentadoria dos palcos foi anunciada no sábado (21), por meio de uma chamada do Fantástico. Chitãozinho e Xororó concederam entrevista à jornalista Poliana Abritta, exibida na noite deste domingo (22), para explicar os motivos da decisão.