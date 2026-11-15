RECUPERAÇÃO

Filha de Cristiana Oliveira mostra primeiros passos da recuperação após cirurgia para retirar tumor cerebral

Após procedimento realizado na sexta-feira (13), Rafaella Wanderley, de 39 anos, agradeceu as mensagens de apoio e compartilhou detalhes da recuperação; filha da atriz ainda deverá passar por radioterapia

Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:09

Rafaella Wanderley, de 39 anos, compartilhou os primeiros momentos da recuperação após cirurgia para retirar um meningioma Crédito: Reprodução

A recuperação de Rafaella Wanderley, filha da atriz Cristiana Oliveira, foi atualizada neste domingo (15), dois dias após a jovem passar por uma cirurgia para retirar um tumor benigno na cabeça. Aos 39 anos, ela agradeceu nas redes sociais as mensagens de apoio e compartilhou detalhes dos primeiros momentos depois do procedimento.

Rafaella contou que já conseguiu tomar banho e trocar de roupa, deixando para trás o pijama hospitalar. Apesar de ainda estar com o olho inchado, comemorou a melhora e disse que pretende falar sobre o diagnóstico e os sintomas do meningioma em um vídeo, quando estiver mais recuperada.

A operação foi realizada na sexta-feira (13), no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Segundo Cristiana Oliveira, o procedimento exigiu atenção especial porque o tumor estava próximo da artéria carótida e do nervo óptico. A localização também provocava preocupação quanto à possibilidade de retirada completa.

Cristiana Oliveira 1 de 5

A filha da atriz descobriu o meningioma em 2023 e passou a fazer acompanhamento médico. A indicação cirúrgica veio neste ano, depois que exames apontaram crescimento do tumor. Embora a operação tenha apresentado um bom resultado, Rafaella ainda deverá realizar radioterapia.

Em entrevista ao portal Terra, Cristiana descreveu os dias seguintes à cirurgia como delicados. A jovem tem sentido dores e incômodos, e a recuperação está sendo mais lenta do que o esperado. “Hoje é o melhor dia desses quatro dias”, afirmou a atriz ao comentar a evolução da filha.