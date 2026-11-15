Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Cristiana Oliveira mostra primeiros passos da recuperação após cirurgia para retirar tumor cerebral

Após procedimento realizado na sexta-feira (13), Rafaella Wanderley, de 39 anos, agradeceu as mensagens de apoio e compartilhou detalhes da recuperação; filha da atriz ainda deverá passar por radioterapia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:09

Rafaella Wanderley, de 39 anos, compartilhou os primeiros momentos da recuperação após cirurgia para retirar um meningioma
Rafaella Wanderley, de 39 anos, compartilhou os primeiros momentos da recuperação após cirurgia para retirar um meningioma Crédito: Reprodução

A recuperação de Rafaella Wanderley, filha da atriz Cristiana Oliveira, foi atualizada neste domingo (15), dois dias após a jovem passar por uma cirurgia para retirar um tumor benigno na cabeça. Aos 39 anos, ela agradeceu nas redes sociais as mensagens de apoio e compartilhou detalhes dos primeiros momentos depois do procedimento.

Rafaella contou que já conseguiu tomar banho e trocar de roupa, deixando para trás o pijama hospitalar. Apesar de ainda estar com o olho inchado, comemorou a melhora e disse que pretende falar sobre o diagnóstico e os sintomas do meningioma em um vídeo, quando estiver mais recuperada.

A operação foi realizada na sexta-feira (13), no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Segundo Cristiana Oliveira, o procedimento exigiu atenção especial porque o tumor estava próximo da artéria carótida e do nervo óptico. A localização também provocava preocupação quanto à possibilidade de retirada completa.

Cristiana Oliveira

Cristiana Oliveira por Reprodução
Cristiana Oliveira por Reprodução
Cristiana Oliveira por Reprodução
Cristiana Oliveira por Reprodução
Cristiana Oliveira por Reprodução
1 de 5
Cristiana Oliveira por Reprodução

A filha da atriz descobriu o meningioma em 2023 e passou a fazer acompanhamento médico. A indicação cirúrgica veio neste ano, depois que exames apontaram crescimento do tumor. Embora a operação tenha apresentado um bom resultado, Rafaella ainda deverá realizar radioterapia.

Em entrevista ao portal Terra, Cristiana descreveu os dias seguintes à cirurgia como delicados. A jovem tem sentido dores e incômodos, e a recuperação está sendo mais lenta do que o esperado. “Hoje é o melhor dia desses quatro dias”, afirmou a atriz ao comentar a evolução da filha.

Conhecida por interpretar Juma na primeira versão de Pantanal, exibida em 1990, Cristiana também agradeceu a corrente de apoio recebida pela família durante o período.

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca nega beijo em Neymar, e jogador reage a rumores: ‘Não me ponha em polêmica’

Virginia Fonseca nega beijo em Neymar, e jogador reage a rumores: ‘Não me ponha em polêmica’

Imagem - Apontado como affair de Virginia, César Ramos é acusado de traição por modelo

Apontado como affair de Virginia, César Ramos é acusado de traição por modelo

Imagem - Pai de ex-BBB Jordana escapa de ônibus tomado pelo fogo e assusta influenciadora

Pai de ex-BBB Jordana escapa de ônibus tomado pelo fogo e assusta influenciadora

Mais recentes

Imagem - O dia da sorte da semana (de 16 a 22 de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia da sorte da semana (de 16 a 22 de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade
Imagem - Virginia Fonseca nega beijo em Neymar, e jogador reage a rumores: ‘Não me ponha em polêmica’

Virginia Fonseca nega beijo em Neymar, e jogador reage a rumores: ‘Não me ponha em polêmica’
Imagem - Apontado como affair de Virginia, César Ramos é acusado de traição por modelo

Apontado como affair de Virginia, César Ramos é acusado de traição por modelo