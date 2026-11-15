Filha de Cristiana Oliveira mostra primeiros passos da recuperação após cirurgia para retirar tumor cerebral

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:09
A recuperação de Rafaella Wanderley, filha da atriz Cristiana Oliveira, foi atualizada neste domingo (15), dois dias após a jovem passar por uma cirurgia para retirar um tumor benigno na cabeça. Aos 39 anos, ela agradeceu nas redes sociais as mensagens de apoio e compartilhou detalhes dos primeiros momentos depois do procedimento.
Rafaella contou que já conseguiu tomar banho e trocar de roupa, deixando para trás o pijama hospitalar. Apesar de ainda estar com o olho inchado, comemorou a melhora e disse que pretende falar sobre o diagnóstico e os sintomas do meningioma em um vídeo, quando estiver mais recuperada.
A operação foi realizada na sexta-feira (13), no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Segundo Cristiana Oliveira, o procedimento exigiu atenção especial porque o tumor estava próximo da artéria carótida e do nervo óptico. A localização também provocava preocupação quanto à possibilidade de retirada completa.
Cristiana Oliveira
A filha da atriz descobriu o meningioma em 2023 e passou a fazer acompanhamento médico. A indicação cirúrgica veio neste ano, depois que exames apontaram crescimento do tumor. Embora a operação tenha apresentado um bom resultado, Rafaella ainda deverá realizar radioterapia.
Em entrevista ao portal Terra, Cristiana descreveu os dias seguintes à cirurgia como delicados. A jovem tem sentido dores e incômodos, e a recuperação está sendo mais lenta do que o esperado. “Hoje é o melhor dia desses quatro dias”, afirmou a atriz ao comentar a evolução da filha.
Conhecida por interpretar Juma na primeira versão de Pantanal, exibida em 1990, Cristiana também agradeceu a corrente de apoio recebida pela família durante o período.