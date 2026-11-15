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Filha de Cristiana Oliveira passa por cirurgia para retirar tumor na cabeça e revela diagnóstico

Aos 39 anos, Rafaella Wanderley descobriu um meningioma durante exame de rotina; formação cresceu ao longo de três anos e começou a pressionar estruturas importantes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 12:21

Rafaella Wanderley, filha de Cristiana Oliveira, revelou que retirou um meningioma após descobrir o tumor em um exame de rotina
Rafaella Wanderley, filha de Cristiana Oliveira, revelou que retirou um meningioma após descobrir o tumor em um exame de rotina Crédito: Reprodução

Rafaella Wanderley, filha da atriz Cristiana Oliveira, revelou que passou por uma cirurgia para retirar um tumor benigno na cabeça. Aos 39 anos, ela descobriu a formação durante um exame de rotina, em 2023, mas o diagnóstico ganhou novos desdobramentos depois que o tumor apresentou crescimento nos anos seguintes.

Em publicação nas redes sociais, Rafaella contou que foi diagnosticada com um meningioma e confirmou que o procedimento foi bem-sucedido. “Tive que retirar um tumor benigno chamado meningioma da cabeça, deu tudo certo, graças a Deus”, relatou.

Cristiana Oliveira

Cristiana Oliveira por Reprodução
Cristiana Oliveira por Reprodução
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Cristiana Oliveira por Reprodução

Segundo a filha da atriz, a formação cresceu consideravelmente entre 2023 e 2026 e começou a pressionar o nervo óptico e a artéria carótida. A localização tornou a cirurgia delicada, com a possibilidade de os médicos não conseguirem retirar todo o tumor.

“Era um medo”, afirmou ao comentar a preocupação antes da operação. Apesar da complexidade, os médicos conseguiram remover completamente a formação.

Como Rafaella descobriu o tumor?

Ao responder às perguntas dos seguidores, Rafaella explicou que o diagnóstico aconteceu durante uma tomografia realizada como parte de seu check-up anual. Na época, o tumor ainda era menor e não apresentava o mesmo crescimento observado três anos depois.

“Muita gente tá me perguntando como foi que eu descobri. Exame de rotina, tomografia. Todo ano eu faço check-up e aí, em 2023, eu descobri, só que ele era menor, bem menor. E aí, de 2023 para 2026, ele cresceu bem. E aí ele começou a apertar o nervo óptico e a carótida”, contou.

O meningioma é um tumor que se desenvolve nas meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Embora muitos casos sejam benignos, o crescimento da formação pode provocar pressão sobre estruturas próximas, dependendo de sua localização.

Após a cirurgia, Rafaella também agradeceu ao neurocirurgião responsável pelo procedimento e destacou o cuidado recebido durante o tratamento. Ela celebrou o resultado e tranquilizou os seguidores ao confirmar que a operação ocorreu como esperado.

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