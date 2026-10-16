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Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina surge cantando e impressiona web: 'Muito talento'

Aos 8 anos, Alana cantou sucesso de Billie Eilish no piano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:17

Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web
Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web Crédito: Reprodução

Georgina Rodríguez deixou os seguidores encantados nesta sexta-feira (16) ao compartilhar um momento em família. A influenciadora publicou um vídeo no Instagram onde Alana, sua filha de 8 anos com o craque Cristiano Ronaldo, aparece tocando piano e cantando.

A música escolhida foi "What Was I Made For?", hit de Billie Eilish que estourou na trilha sonora do filme da Barbie. Toda coruja, Georgina não escondeu o orgulho na legenda e declarou que a menina é sua "cantora favorita". Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a afinação da filha do jogador português.

Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina surge cantando e impressiona

Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web por Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web
Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web por Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução | Redes Sociais
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
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Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web por Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web

Essa não é a primeira vez que Alana rouba a cena nas redes sociais com a voz. A menina já havia viralizado anteriormente ao cantar o clássico "My Heart Will Go On", de Céline Dion. O carisma também fez dela um dos pontos altos do reality show "Soy Georgina", sucesso no catálogo da Netflix.

Em uma das cenas mais divertidas do programa, quando questionada pelo pai sobre qual profissão seguiria no futuro, a garota disparou que não queria trabalhar, apenas "ficar em casa relaxando". Cristiano caiu na risada e sugeriu a carreira de atriz. O casal tem outros quatro filhos, Cristiano Ronaldo Jr. (16), os gêmeos Eva María e Mateo (9) e a caçula Bella Esmeralda (4).

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Cristiano Ronaldo Georgina Rodrigues

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