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Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina surge cantando e impressiona web: 'Muito talento'

Aos 8 anos, Alana cantou sucesso de Billie Eilish no piano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:17

Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina solta a voz e impressiona na web Crédito: Reprodução

Georgina Rodríguez deixou os seguidores encantados nesta sexta-feira (16) ao compartilhar um momento em família. A influenciadora publicou um vídeo no Instagram onde Alana, sua filha de 8 anos com o craque Cristiano Ronaldo, aparece tocando piano e cantando.

A música escolhida foi "What Was I Made For?", hit de Billie Eilish que estourou na trilha sonora do filme da Barbie. Toda coruja, Georgina não escondeu o orgulho na legenda e declarou que a menina é sua "cantora favorita". Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a afinação da filha do jogador português.

Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina surge cantando e impressiona 1 de 8

Essa não é a primeira vez que Alana rouba a cena nas redes sociais com a voz. A menina já havia viralizado anteriormente ao cantar o clássico "My Heart Will Go On", de Céline Dion. O carisma também fez dela um dos pontos altos do reality show "Soy Georgina", sucesso no catálogo da Netflix.