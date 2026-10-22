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Filha de Fátima Bernardes e William Bonner completa 29 anos e ganha declaração do namorado piloto: 'Amor da minha vida'

Bia Bonemer comemorou a data ao lado dos irmãos trigêmeos, Laura e Vinícius, nesta quarta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:45

Bia Bonemer e Caio Freitas namoram desde 2023
Bia Bonemer e Caio Freitas namoram desde 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, recebeu uma declaração pública de amor do namorado, o piloto comercial Caio Freitas, no dia em que completou 27 anos. Juntos desde dezembro de 2023, os dois mantêm uma rotina discreta, mas a data especial  motivou a homenagem do companheiro nas redes sociais.

“Compartilhar a vida com você é ter paz, é ter carinho, amor, paciência e compreensão. Dias ruins do seu lado simplesmente não existem porque até as poucas brigas nos tornam ainda mais fortes. Hoje eu celebro a vida do amor da minha vida, muito obrigado por me deixar fazer parte dessa história linda que você está escrevendo. Te amo com todo meu coração”, escreveu Caio na legenda, junto com um carrossel de fotos.

Caio Freitas publica fotos acompanhadas de declaração para Bia Bonemer

Bia Bonemer e Caio Freitas por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer e Caio Freitas por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer e Caio Freitas por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer e Caio Freitas por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer e Caio Freitas por Reprodução/Instagram
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Bia Bonemer e Caio Freitas por Reprodução/Instagram

Bia e os irmãos, Laura e Vinícius, celebraram o aniversário de 29 anos nesta quarta-feira (21). Fátima Bernardes compartilhou registros da comemoração dos filhos, que contou com a presença do ex-marido, William Bonner, além de familiares e amigos.

Foi a primeira vez que os trigêmeos comemoraram a data juntos em um período de seis anos, como ressaltou Bia no Instagram.

Como William Bonner conheceu Caio Freitas

No primeiro episódio da segunda temporada do videocast Cá Entre Nós, programa comandado por Fátima e Bia, William Bonner contou como foi conhecer o genro.

O trio relembrou o primeiro contato do jornalista com o piloto. Quem puxou o assunto foi Fátima, perguntando para a filha qual havia sido a reação de Caio ao encontrar o apresentador, conhecido por ter “fama de ser muito sério”.

Bia não hesitou em responder: “Ficou apavorado”.

“Ele parecia apavorado mesmo”, concordou Bonner.

A jovem continuou o relato: “Ele é piloto e já tinha várias histórias que ia contar para o meu pai, porque é um assunto que ele domina. E meu pai: ‘Eu sei, entrevistei não sei quem, não sei o que lá’. Ele sabia mais detalhes do que o Caio. Aí o Caio: ‘Ah, tá. Era isso mesmo que eu ia falar’”.

Ao ouvir a lembrança, o jornalista brincou: “Pô, você podia me dar um toque, Beatriz. Sei lá, me dar um cutucão: ‘Pai, segura’”.

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Tags:

bia Bonemer Caio Freitas

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