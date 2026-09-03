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Filha de Flávia Alessandra é vista em momento raro com namorado em evento

Giulia Costa apareceu ao lado do namorado para ver peça de teatro

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:20

Giulia Costa apareceu com namorado que não teve nome divulgado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, de 26 anos, fez uma rara aparição ao lado do namorado na noite desta quarta-feira (2).

O casal foi visto no espaço Axia Casa Grande para ver o espetáculo “Coisa de Rico”, comandado pelo antropólogo Michel Alcoforado. No mesmo evento, estava a apresentadora Fátima Bernardes.

Giulia Costa e Flávia Alessandra 1 de 9

Após a apresentação, Giulia e o companheiro que não teve o nome revelado fez questão de posar para fotos ao lado de Alcoforado.