Filha de Flávia Alessandra é vista em momento raro com namorado em evento

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Felipe Sena
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:20
A apresentadora Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, de 26 anos, fez uma rara aparição ao lado do namorado na noite desta quarta-feira (2).
O casal foi visto no espaço Axia Casa Grande para ver o espetáculo “Coisa de Rico”, comandado pelo antropólogo Michel Alcoforado. No mesmo evento, estava a apresentadora Fátima Bernardes.
Giulia Costa e Flávia Alessandra
Após a apresentação, Giulia e o companheiro que não teve o nome revelado fez questão de posar para fotos ao lado de Alcoforado.
A artista fez elogios públicos ao profissional nas redes sociais. “Inteligente, gente boa, estiloso e do bem. Ele é tudo isso e muito mais”, declarou Giuli sobre o antropólogo.