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Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza

Longe dos festões luxuosos das celebridades, Sofia Massafera celebrou a nova idade com amigos e família em uma comemoração intimista que chamou atenção nas rede

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 09:36

Sofia celebrou 14 anos com festa intimista
Sofia celebrou 14 anos com festa intimista Crédito: Reprodução

Nada de megaevento, bolo gigante ou decoração milionária. Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia Massafera comemorou seus 14 anos de forma discreta e acabou viralizando justamente pela simplicidade da celebração.

A adolescente ganhou uma homenagem emocionante da mãe neste sábado (23), quando a atriz compartilhou um carrossel de fotos e vídeos mostrando diferentes fases da filha, da infância até os dias atuais. Em meio aos registros, um vídeo da comemoração intimista chamou atenção dos seguidores.

A festa aconteceu em clima familiar, com poucos convidados, decoração delicada e um bolo simples decorado com apenas duas velas. Balões, flores, docinhos e detalhes em tons suaves completaram o cenário escolhido para celebrar a data especial.

Aniversário de Sofia Massafera

Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, celebrou 14 anos com festa intimista por Reprodução
Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, celebrou 14 anos com festa intimista por Reprodução
Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, celebrou 14 anos com festa intimista por Reprodução
Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, celebrou 14 anos com festa intimista por Reprodução
Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, celebrou 14 anos com festa intimista por Reprodução
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Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, celebrou 14 anos com festa intimista por Reprodução

Na legenda da publicação, Grazi Massafera se declarou para a filha e falou sobre o orgulho que sente da adolescente.

“O amor da minha vida tá crescendo. E eu, a cada dia que passa, sou a mãe mais orgulhosa do mundo”, escreveu a atriz, que ainda destacou características da filha como inteligência, dedicação aos estudos e companheirismo.

Apesar do clima intimista da festa, um detalhe específico roubou completamente a cena entre os internautas. Durante o momento do “parabéns”, Sofia apareceu sorridente, tranquila e bastante à vontade diante das pessoas presentes, algo que chamou atenção de quem assistiu ao vídeo.

“Chocado com ela sabendo como agir enquanto batem parabéns pra ela. Eu fico com vontade de desaparecer sem saber o que fazer”, brincou um seguidor nos comentários da publicação, arrancando risadas de outros fãs.

A desenvoltura da adolescente rapidamente virou assunto nas redes sociais, principalmente porque muitos internautas destacaram a postura segura de Sofia mesmo diante das câmeras e da repercussão natural por ser filha de dois dos artistas mais conhecidos do país.

Nos comentários, famosos como Angélica, Ana Paula Renault e Barbara Reis também deixaram mensagens de carinho para a aniversariante.

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