Filha de joalheira conhecida e estudante de Direito: quem era Vivi Motta, influenciadora que morreu aos 23 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:53
A influenciadora digital Victória Motta e Motta Zammit, conhecida nas redes sociais como Vivi Motta, morreu na segunda-feira (9), aos 23 anos. Estudante de Direito, ela também se dedicava à produção de conteúdo digital, especialmente sobre moda, estilo e cotidiano. A causa da morte não foi divulgada.
Filha da empresária e joalheira Anna Vitória Motta, conhecida na sociedade carioca, e do empresário Mark Zammit, fundador da Gourmet Sports Hospitality (GSH), Vivi dividia seu tempo entre a formação acadêmica e as atividades nas redes sociais.
Vivi Motta
Em entrevista recente ao perfil The Code Rio, no Instagram, a jovem falou sobre como conciliava os dois interesses e destacou a importância da moda e da criação de conteúdo para expressar sua criatividade.
"É na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu", afirmou na ocasião.
Em junho deste ano, Mark Zammit publicou uma homenagem à filha pelo aniversário dela. Na mensagem, o empresário expressou o orgulho pela jovem e declarou seu carinho.
"Muitas felicidades e te desejo só as melhores coisas no seu dia! Muito orgulho da mulher que está se tornando, mesmo que para mim seja sempre a minha filhinha bebê. Amo você", escreveu.
A morte da influenciadora gerou comoção entre amigos e pessoas próximas à família no Rio de Janeiro. Segundo as informações divulgadas pelos familiares, a despedida está marcada para esta quarta-feira (11), às 10h. A cremação está prevista para o meio-dia.