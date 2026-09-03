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Filha de Juliano Cazarré apresenta melhora e mãe comemora: 'Notícias excelentes'

Maria Guilhermina, de 4 anos, está internada desde domingo (30) após intercorrências no quadro clínico

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 21:45

Maria Guilhermina apresentou melhora e está respondendo aos antibióticos
Maria Guilhermina apresentou melhora e está respondendo aos antibióticos Crédito: Reprodução

A família de Juliano Cazarré recebeu uma notícia positiva sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina, de 4 anos. A menina, que está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde domingo (30), apresentou melhora nos exames e está respondendo ao tratamento com antibióticos.

A atualização foi compartilhada por Leticia Cazarré, esposa do ator, nesta quinta-feira (3). A empresária contou que não estava acompanhando a filha pessoalmente no hospital naquele momento, já que sua mãe ficou responsável por estar ao lado da menina.

“Pessoal, não estou na UTI hoje (minha mãe está), mas as notícias são excelentes! Os exames melhoraram e Guigui está reagindo aos antibióticos”, escreveu.

Enquanto a filha permanece sob os cuidados da equipe médica, Leticia aproveitou o dia para descansar e estar com os outros filhos. “Recobrando as forças” e “cuidando de mim pra poder cuidar de quem eu amo” foram algumas das mensagens compartilhadas por ela.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto

A melhora acontece após um momento delicado vivido pela família. Na quarta-feira (2), Leticia contou que Maria Guilhermina havia apresentado duas intercorrências durante a noite, incluindo episódios de convulsão e uma queda brusca na saturação.

Segundo a empresária, os médicos levantaram a possibilidade de os episódios terem relação com uma elevação rápida da temperatura corporal. A menina recebeu medicação intravenosa e permaneceu em observação. Depois, passou por um eletroencefalograma enquanto dormia.

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Condição de saúde

Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022 com anomalia de Ebstein, uma rara cardiopatia congênita. Desde o nascimento, a menina passou por cirurgias e diferentes procedimentos médicos.

Ao longo dos últimos anos, a família compartilhou parte da rotina de cuidados com a filha e das consequências de complicações neurológicas. Entre as condições já relatadas estão dificuldades motoras e cognitivas, além de dificuldade para engolir e uso de traqueostomia.

A menina é a quarta filha de Juliano e Leticia. O casal também tem Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Estêvão.

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