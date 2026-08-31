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Filha de Juliano Cazarré volta a ser internada em CTI aos 4 anos: ‘Nunca sabe quando vai sair’

Maria Guilhermina está estável, mas precisa de suporte e exames; Leticia Cazarré pediu orações pela recuperação da filha

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:15

Letícia Cazarré, Juliano Cazarré e a filha do casal Maria Guilhermina
Letícia Cazarré, Juliano Cazarré e a filha do casal Maria Guilhermina Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, voltou a ser internada em um Centro de Terapia Intensiva (CTI) neste domingo (30). Aos 4 anos, a menina está estável, mas precisa de suporte e da realização de exames, segundo atualização feita pela mãe nas redes sociais.

Leticia contou que também estava doente nos últimos dias e pretendia passar o domingo descansando e ao lado dos filhos, mas os planos mudaram com a necessidade de internação de Maria Guilhermina.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto

“Depois de 4 dias doente, um deles sentada trabalhando 10h seguidas, eu jurei que o meu domingo seria 100% de descanso (merecido!) e com as crianças. Céus! Deus tinha, obviamente, outros planos. E, claro, mesmo que eu não entenda, os planos dEle são sempre melhores e mais perfeitos que os nossos”, escreveu.

Mãe atualiza estado de saúde

Após comunicar a internação, Leticia explicou que a filha permanecia estável, mas ainda necessitava de cuidados e exames. Ela também pediu que os seguidores se unissem à família em oração.

“Maria Guilhermina está estável, mas precisando de suporte e de exames. Quando a gente entra no CTI, nunca sabe quando vai sair. Reze com a gente para que seja breve”, declarou.

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Maria Guilhermina nasceu com anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta uma das válvulas do coração. A menina passou por cirurgias desde o nascimento e já enfrentou outras internações, incluindo uma passagem pela UTI entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

Até a atualização compartilhada pela família, não havia sido informado o que provocou a nova internação de Maria Guilhermina.

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