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Filha de Kelly Key diz que se sentiu 'ingrata' após ganhar apartamento dos pais: 'Um certo nervosinho'

Aos 25 anos, Suzanna Freitas contou que estranhou a primeira experiência morando sozinha e precisou de tempo para se adaptar à nova rotina

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:08

Suzanna Freitas entre Kelly Key e Mico Freitas Crédito: Reprodução

Suzanna Freitas contou que precisou de um tempo para se acostumar com uma conquista que ela mesma desejava. Há cerca de um ano, a influenciadora deixou a casa dos pais, Kelly Key e Mico Freitas, e passou a morar sozinha em um imóvel dado pelo casal. A mudança para o novo endereço, no entanto, veio acompanhada de um sentimento que ela não esperava.

Em conversa com os seguidores no Instagram nesta terça-feira (15), Suzanna contou que chegou a questionar a própria decisão e se sentiu "ingrata" por estranhar uma nova realidade que havia desejado.

Suzanna Freitas atualmente 1 de 17

"No início, é supernormal você estranhar. Dá um certo nervosinho, principalmente quando é a sua primeira mudança, você sai da casa dos seus pais e está assumindo responsabilidades pela primeira vez", explicou a influenciadora, de 25 anos.

Segundo ela, a adaptação trouxe dúvidas logo nos primeiros momentos. "Então, no início, eu pensei: 'Meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero?'. Pensei que eu estava sendo ingrata por ter uma coisa que eu queria tanto... sentimento bizarro", contou.

Suzanna Freitas 1 de 20

Apesar de ter conquistado o próprio espaço, Suzanna não precisou se afastar completamente da família. O apartamento fica no mesmo prédio onde Kelly Key e Mico Freitas mantêm uma cobertura no Rio de Janeiro, alguns andares acima do imóvel da filha. O casal divide a rotina entre Brasil, Angola e Portugal.

A proximidade também fez parte do processo de independência de Suzanna, que passou a assumir sozinha as responsabilidades da própria casa. Com o tempo, porém, o estranhamento deu lugar à adaptação. "Mas a realidade é que com novos começos e com novas oportunidades vêm novas responsabilidades. Faz parte", afirmou.

A influenciadora ainda brincou sobre a mudança na dinâmica familiar e admitiu que, depois de se acostumar a viver sozinha, até a convivência com outras pessoas dentro de casa pode parecer diferente.