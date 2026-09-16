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Filha de Kelly Key diz que se sentiu 'ingrata' após ganhar apartamento dos pais: 'Um certo nervosinho'

Aos 25 anos, Suzanna Freitas contou que estranhou a primeira experiência morando sozinha e precisou de tempo para se adaptar à nova rotina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:08

Suzanna Freitas entre Kelly Key e Mico Freitas
Suzanna Freitas entre Kelly Key e Mico Freitas Crédito: Reprodução

Suzanna Freitas contou que precisou de um tempo para se acostumar com uma conquista que ela mesma desejava. Há cerca de um ano, a influenciadora deixou a casa dos pais, Kelly Key e Mico Freitas, e passou a morar sozinha em um imóvel dado pelo casal. A mudança para o novo endereço, no entanto, veio acompanhada de um sentimento que ela não esperava.

Em conversa com os seguidores no Instagram nesta terça-feira (15), Suzanna contou que chegou a questionar a própria decisão e se sentiu "ingrata" por estranhar uma nova realidade que havia desejado.

Suzanna Freitas atualmente

Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
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Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram

"No início, é supernormal você estranhar. Dá um certo nervosinho, principalmente quando é a sua primeira mudança, você sai da casa dos seus pais e está assumindo responsabilidades pela primeira vez", explicou a influenciadora, de 25 anos.

Segundo ela, a adaptação trouxe dúvidas logo nos primeiros momentos. "Então, no início, eu pensei: 'Meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero?'. Pensei que eu estava sendo ingrata por ter uma coisa que eu queria tanto... sentimento bizarro", contou.

Suzanna Freitas

Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
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Apesar de ter conquistado o próprio espaço, Suzanna não precisou se afastar completamente da família. O apartamento fica no mesmo prédio onde Kelly Key e Mico Freitas mantêm uma cobertura no Rio de Janeiro, alguns andares acima do imóvel da filha. O casal divide a rotina entre Brasil, Angola e Portugal.

A proximidade também fez parte do processo de independência de Suzanna, que passou a assumir sozinha as responsabilidades da própria casa. Com o tempo, porém, o estranhamento deu lugar à adaptação. "Mas a realidade é que com novos começos e com novas oportunidades vêm novas responsabilidades. Faz parte", afirmou.

A influenciadora ainda brincou sobre a mudança na dinâmica familiar e admitiu que, depois de se acostumar a viver sozinha, até a convivência com outras pessoas dentro de casa pode parecer diferente.

"Depois de um tempo que você se adaptar, você vai até achar estranho conviver com outras pessoas da mesma casa", concluiu.

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Kelly key Suzanna Freitas Mico Freitas

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