Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Leonardo desiste de tratamento de emagrecimento após orçamento de R$ 18 mil: 'Preço de uma moto zero'

Jéssica Beatriz Costa afirmou nas redes sociais que o valor seria para apenas seis meses de uso e que optou por uma alternativa nacional indicada por seu médico

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:37

Jéssica Beatriz Costa
Jéssica Beatriz Costa Crédito: Reprodução/Instagram

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, utilizou as redes sociais para relatar que precisou buscar uma nova alternativa para iniciar seu processo de emagrecimento. A primeira opção da influenciadora foi descartada após ela calcular o custo da medicação, que chegava a R$ 18 mil para um período de seis meses.

Segundo Jéssica, a cotação envolvia medicamentos injetáveis conhecidos como "canetas emagrecedoras". Ao comentar o orçamento inicial, a influenciadora comparou o montante ao valor de bens de consumo. "Eu estava superpensativa em começar a fazer o tratamento dessas canetinhas. Fui pesquisar a canetinha que já conheço e fazer os cálculos. E, meu amor, vou te falar um negócio: R$ 18 mil. Isso para um tratamento de seis meses. Dá o quê? O preço de uma moto zero, uma bela bolsa que eu quero. Então, vou ter que financiar agora o meu emagrecimento?", afirmou.

Diante do alto custo, ela buscou orientação médica para avaliar outras possibilidades e recebeu a indicação de um medicamento injetável fabricado no Brasil, com preço consideravelmente inferior.

Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo

Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e o filho na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e o filho na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e o filho na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e o filho na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e Virginia por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e João Guilherme por Reprodução
1 de 17
Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram

"Conversei direto com o meu médico e ele me deu uma opção, porque eu falei: 'Olha, eu não tenho esse valor'. E ele me deu uma opção brasileira. Vocês têm noção disso? Que sai muito mais em conta. Mas, assim, quando eu falo muito mais em conta, é muito mais em conta mesmo", contou.

Na legenda da postagem, a influenciadora reforçou que o uso de medicamentos para perda de peso exige cautela. "O que não podemos esquecer é que com saúde não se brinca e qualquer medicamento deve ser utilizado com responsabilidade. Sempre com acompanhamento e orientação médica!", escreveu.

Nos comentários da publicação, parte do público ironizou as condições financeiras alegadas por Jéssica, mencionando o patrimônio de seu pai. "Se para a filha do Leonardo está difícil, imagina para a galera assalariada", brincou uma internauta. Já outros seguidores apoiaram a declaração. “Amo a sua sinceridade”, comentou uma usuária. “Que ótima dica”, escreveu outra.

Jéssica Beatriz Costa, de 32 anos, é fruto do relacionamento de Leonardo com Priscila Beatriz. Além dela, o cantor sertanejo é pai de outros cinco filhos: Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme.

Leia mais

Imagem - Karoline Lima publica registros em Salvador após flagra com empresário baiano

Karoline Lima publica registros em Salvador após flagra com empresário baiano

Imagem - Raul Gil nega boatos de que teria sido abandonado pela família em um asilo: 'Ninguém largou de mim'

Raul Gil nega boatos de que teria sido abandonado pela família em um asilo: 'Ninguém largou de mim'

Imagem - Daniel Blanco é cotado para papel que seria de filho de Marcello Novaes em novela da Globo

Daniel Blanco é cotado para papel que seria de filho de Marcello Novaes em novela da Globo

Mais recentes

Imagem - Chris Pratt, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon lideram maiores cachês da TV; veja ranking

Chris Pratt, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon lideram maiores cachês da TV; veja ranking
Imagem - Bruna Marquezine, Shawn Mendes e mais famosos curtem festa de pré-casamento de Leo Fuchs em Noronha; veja fotos

Bruna Marquezine, Shawn Mendes e mais famosos curtem festa de pré-casamento de Leo Fuchs em Noronha; veja fotos
Imagem - Aos 84 anos, Neusa Borges é internada sem previsão de alta

Aos 84 anos, Neusa Borges é internada sem previsão de alta