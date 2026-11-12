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Filha de Leonardo desiste de tratamento de emagrecimento após orçamento de R$ 18 mil: 'Preço de uma moto zero'

Jéssica Beatriz Costa afirmou nas redes sociais que o valor seria para apenas seis meses de uso e que optou por uma alternativa nacional indicada por seu médico

Kamila Macedo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:37

Jéssica Beatriz Costa Crédito: Reprodução/Instagram

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, utilizou as redes sociais para relatar que precisou buscar uma nova alternativa para iniciar seu processo de emagrecimento. A primeira opção da influenciadora foi descartada após ela calcular o custo da medicação, que chegava a R$ 18 mil para um período de seis meses.

Segundo Jéssica, a cotação envolvia medicamentos injetáveis conhecidos como "canetas emagrecedoras". Ao comentar o orçamento inicial, a influenciadora comparou o montante ao valor de bens de consumo. "Eu estava superpensativa em começar a fazer o tratamento dessas canetinhas. Fui pesquisar a canetinha que já conheço e fazer os cálculos. E, meu amor, vou te falar um negócio: R$ 18 mil. Isso para um tratamento de seis meses. Dá o quê? O preço de uma moto zero, uma bela bolsa que eu quero. Então, vou ter que financiar agora o meu emagrecimento?", afirmou.

Diante do alto custo, ela buscou orientação médica para avaliar outras possibilidades e recebeu a indicação de um medicamento injetável fabricado no Brasil, com preço consideravelmente inferior.

Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo 1 de 17

"Conversei direto com o meu médico e ele me deu uma opção, porque eu falei: 'Olha, eu não tenho esse valor'. E ele me deu uma opção brasileira. Vocês têm noção disso? Que sai muito mais em conta. Mas, assim, quando eu falo muito mais em conta, é muito mais em conta mesmo", contou.

Na legenda da postagem, a influenciadora reforçou que o uso de medicamentos para perda de peso exige cautela. "O que não podemos esquecer é que com saúde não se brinca e qualquer medicamento deve ser utilizado com responsabilidade. Sempre com acompanhamento e orientação médica!", escreveu.

Nos comentários da publicação, parte do público ironizou as condições financeiras alegadas por Jéssica, mencionando o patrimônio de seu pai. "Se para a filha do Leonardo está difícil, imagina para a galera assalariada", brincou uma internauta. Já outros seguidores apoiaram a declaração. “Amo a sua sinceridade”, comentou uma usuária. “Que ótima dica”, escreveu outra.