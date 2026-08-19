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Filha de Lore Improta e Leo Santana encanta web ao aparecer vestida como daminha de honra de casamento em Salvador

Liz participou de cerimônia realizada Santo Antônio Além do Carmo nesta quarta-feira (19)

Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:01

Liz estreia como daminha de honra em casamento Crédito: Reprodução/Instagram

Liz, filha do casal Lore Improta e Léo Santana, roubou a cena nas redes sociais ao aparecer como daminha de casamento nesta quarta-feira (19). A cerimônia ocorreu no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Ao publicar os momentos em família antes do evento, Lore destacou o carinho pelos noivos e a alegria em prestigiar a união. “Prontos pra celebrar o amor de duas pessoas queridas. É especial demais fazer parte disso quando a gente é casadinho e sabe como é estar do outro lado. AMO celebrar o amor!”, comemorou a dançarina.

Lore Improta e Leo Santana participam de casamento em Salvador 1 de 12

Segundo Lore, a pequena se preparou nos dias anteriores à cerimônia para desempenhar o papel pela primeira vez. “E Liz de daminha pela primeira vez. Coisa mais linda. Ensaiou a semana toda”, contou.