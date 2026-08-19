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Filha de Lore Improta e Leo Santana encanta web ao aparecer vestida como daminha de honra de casamento em Salvador

Liz participou de cerimônia realizada Santo Antônio Além do Carmo nesta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:01

Liz estreia como daminha de honra em casamento
Liz estreia como daminha de honra em casamento Crédito: Reprodução/Instagram

Liz, filha do casal Lore Improta e Léo Santana, roubou a cena nas redes sociais ao aparecer como daminha de casamento nesta quarta-feira (19). A cerimônia ocorreu no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Ao publicar os momentos em família antes do evento, Lore destacou o carinho pelos noivos e a alegria em prestigiar a união. “Prontos pra celebrar o amor de duas pessoas queridas. É especial demais fazer parte disso quando a gente é casadinho e sabe como é estar do outro lado. AMO celebrar o amor!”, comemorou a dançarina.

Lore Improta e Leo Santana participam de casamento em Salvador

Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Liz aparece como daminha de honra em casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Liz aparece como daminha de honra em casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Liz aparece como daminha de honra em casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
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Lore Improta e Leo Santana vão a casamento em Salvador por Reprodução/Instagram

Segundo Lore, a pequena se preparou nos dias anteriores à cerimônia para desempenhar o papel pela primeira vez. “E Liz de daminha pela primeira vez. Coisa mais linda. Ensaiou a semana toda”, contou.

Nas imagens publicadas, a família posa reunida exibindo o visual escolhido para a ocasião: Lore apostou em um vestido amarelo fluido com franzidos no busto, Léo optou por um terno bege e Liz vestiu um modelo branco detalhado com uma faixa esverdeada, acompanhando a paleta de cores do casamento.

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Tags:

Casamento Lore Improta léo Santana Liz

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