Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves impressiona médicos com habilidade rara: 'Fruta não cai longe do pé'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:22
O dom musical parece vir de berço na família de Ludmilla e Brunna Gonçalves. Mãe coruja, a influenciadora compartilhou, em entrevista à Quem, que as idas ao pediatra costumam render elogios sobre o comportamento da filha Zuri, de 1 ano e 4 meses, já apontada pelos médicos como tendo uma sensibilidade fora do comum.
Festa de 1 ano de Zuri
Segundo Brunna, os profissionais de saúde sempre reparam no jeito agitado e no ritmo de Zuri a cada avaliação: "Toda consulta que eu a levo, os médicos e pediatras falam: 'Essa criança é muito musical'. Acho que a fruta não cai longe do pé", conta Brunna. O interesse por música não é por acaso, já que a bebê passa o dia pulando, pedindo canções e reconhece na hora os equipamentos de som da casa, apontando para ouvir as músicas da própria mãe.
Um dos sucessos que a pequena mais gosta de ouvir é o hit 'Vai Lá, Vai Lá', interpretado por Ludmilla. Brunna pontuou bem-humorada que a genética falou mais alto, já que a filha não para quieta e adora cantar e dançar sempre que ouve uma batida.
O momento atual é definido pela dançarina como o mais empolgante desde o nascimento da bebê. Brunna contou que a menina já corre pela casa inteira, pede para passear e aprendeu até a reproduzir os barulhos dos animais quando escuta os nomes.
O carisma já virou febre entre os seguidores do casal nas redes sociais. Dias atrás, um vídeo de Zuri com as mãozinhas juntas em um momento de oração antes de dormir acumulou milhares de curtidas: "Ensino há um tempo ela a orar. Quando eu falo: 'Vamos orar para o Papai do Céu, ela junta as mãozinhas. Eu não aguento tanta fofura", disse a dançarina.