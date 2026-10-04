TAL MÃE TAL FILHA

Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves impressiona médicos com habilidade rara: 'Fruta não cai longe do pé'

Aos 1 ano e 4 meses, Zuri impressiona com sensibilidade musical e pelo ritmo agitado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:22

Zuri é a primeira filha da cantora Ludmilla e da influenciadora Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram

O dom musical parece vir de berço na família de Ludmilla e Brunna Gonçalves. Mãe coruja, a influenciadora compartilhou, em entrevista à Quem, que as idas ao pediatra costumam render elogios sobre o comportamento da filha Zuri, de 1 ano e 4 meses, já apontada pelos médicos como tendo uma sensibilidade fora do comum.

Festa de 1 ano de Zuri 1 de 8

Segundo Brunna, os profissionais de saúde sempre reparam no jeito agitado e no ritmo de Zuri a cada avaliação: "Toda consulta que eu a levo, os médicos e pediatras falam: 'Essa criança é muito musical'. Acho que a fruta não cai longe do pé", conta Brunna. O interesse por música não é por acaso, já que a bebê passa o dia pulando, pedindo canções e reconhece na hora os equipamentos de som da casa, apontando para ouvir as músicas da própria mãe.

Um dos sucessos que a pequena mais gosta de ouvir é o hit 'Vai Lá, Vai Lá', interpretado por Ludmilla. Brunna pontuou bem-humorada que a genética falou mais alto, já que a filha não para quieta e adora cantar e dançar sempre que ouve uma batida.

O momento atual é definido pela dançarina como o mais empolgante desde o nascimento da bebê. Brunna contou que a menina já corre pela casa inteira, pede para passear e aprendeu até a reproduzir os barulhos dos animais quando escuta os nomes.