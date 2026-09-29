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Filha de Renato Aragão cobra quase R$ 872,5 mil do pai na Justiça e faz novo pedido antes de audiência

Juliana Aragão alega que valor tem origem em empréstimo feito ao humorista em 2018; encontro entre pai e filha está marcado para outubro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:51

Renato Aragão, o eterno Didi
Renato Aragão, o eterno Didi Crédito: Reprodução

A disputa judicial entre Renato Aragão e a filha mais velha, Juliana Aragão, ganhou um novo capítulo. A ação, que envolve a cobrança de quase R$ 872,5 mil, tem audiência marcada para o dia 26 de outubro, na 43ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro.

Antes do encontro, porém, Juliana apresentou um pedido à Justiça para participar da audiência à distância. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a filha do humorista mora atualmente em Santa Catarina e alegou que o deslocamento dela e de seus advogados até o Rio provocaria despesas consideradas excessivas.

Renato Aragão

Renato Aragão colocou mansão por Reprodução | (Muller Imóveis/Instagram)
Renato Aragão e os filhos por Reprodução
Juliana Aragão e Renato Aragão por Reprodulçao
Renato Aragão e os filhos por Reprodução
Juliana Aragão e Renato Arahão por Reprodução
Filha de Renato Aragão desmente internação do pai e denuncia ataques na web por Reprodução
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão, esposa e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Instagram
Martha Rangel, primeira esposa de Renato Aragão por Reprodução
Lilian Aragão e Renato Aragão por Reprodução/Instagram
Juliana Aragão e Renato Aragão por Reprodução/Facebook
Lívian e Renato Aragão por Reprodução
Renato Aragão e Livia por Reprodução
Duda Little e Renato Aragão por Reprodução
Renato Aragão e Lílian estão juntos desde 1991 por Reprodução
Renato Aragão e Eliana no 'Altas Horas' por Bob Paulino/Globo/Divulgação
Renato Aragão durante participação do Domingão com Huck por Ellen Soares/TV Globo
Renato Aragão e Dedé por Divulgação/Record
Renato Aragão, o eterno Didi por Reprodução
Renato Aragão volta a subir o Cristo Redentor por Reprodução
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Renato Aragão colocou mansão por Reprodução | (Muller Imóveis/Instagram)

Inicialmente, a previsão é de que a audiência aconteça presencialmente.

A disputa teve origem em uma negociação realizada em dezembro de 2018. Juliana afirma que emprestou R$ 950 mil ao pai utilizando recursos que havia herdado após a venda de um imóvel que pertencia à mãe, Martha Maria Rangel Aragão, que morreu em 2014, vítima de câncer. A cobrança atualmente discutida na Justiça é de aproximadamente R$ 872,5 mil.

Renato Aragão já se manifestou anteriormente sobre o assunto e negou ter dado um “calote” na filha. O processo, portanto, envolve versões das partes que ainda estão sendo discutidas judicialmente.

O próximo passo previsto no processo é a audiência marcada para 26 de outubro. A expectativa inicial é de que Renato compareça acompanhado de advogado.

Juliana Aragão e Renato Aragão

Juliana Aragão e Renato Arahão por Reprodução
Renato Aragão e os filhos por Reprodução
Juliana Aragão e Renato Aragão por Reprodulçao
Renato Aragão e os filhos por Reprodução
Juliana Aragão e Renato Aragão por Reprodução
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Juliana Aragão e Renato Arahão por Reprodução

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o humorista também terá prazo de 15 dias para apresentar defesa caso não haja acordo ou uma das partes não compareça à audiência.

Juliana, por sua vez, aguarda a análise do pedido para participar remotamente, justificando que vive em outro estado e que uma viagem ao Rio de Janeiro acompanhada dos advogados elevaria os custos para comparecer ao compromisso judicial.

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Renato Aragão é pai de cinco filhos. Juliana é filha do relacionamento do humorista com Martha Maria Rangel Aragão. Ele também é pai de Paulo, Ricardo, Renato Junior e Livian Aragão.

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