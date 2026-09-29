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Filha de Renato Aragão cobra quase R$ 872,5 mil do pai na Justiça e faz novo pedido antes de audiência

Juliana Aragão alega que valor tem origem em empréstimo feito ao humorista em 2018; encontro entre pai e filha está marcado para outubro

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:51

Renato Aragão, o eterno Didi Crédito: Reprodução

A disputa judicial entre Renato Aragão e a filha mais velha, Juliana Aragão, ganhou um novo capítulo. A ação, que envolve a cobrança de quase R$ 872,5 mil, tem audiência marcada para o dia 26 de outubro, na 43ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro.

Antes do encontro, porém, Juliana apresentou um pedido à Justiça para participar da audiência à distância. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a filha do humorista mora atualmente em Santa Catarina e alegou que o deslocamento dela e de seus advogados até o Rio provocaria despesas consideradas excessivas.

Renato Aragão 1 de 27

Inicialmente, a previsão é de que a audiência aconteça presencialmente.

A disputa teve origem em uma negociação realizada em dezembro de 2018. Juliana afirma que emprestou R$ 950 mil ao pai utilizando recursos que havia herdado após a venda de um imóvel que pertencia à mãe, Martha Maria Rangel Aragão, que morreu em 2014, vítima de câncer. A cobrança atualmente discutida na Justiça é de aproximadamente R$ 872,5 mil.

Renato Aragão já se manifestou anteriormente sobre o assunto e negou ter dado um “calote” na filha. O processo, portanto, envolve versões das partes que ainda estão sendo discutidas judicialmente.

O próximo passo previsto no processo é a audiência marcada para 26 de outubro. A expectativa inicial é de que Renato compareça acompanhado de advogado.

Juliana Aragão e Renato Aragão 1 de 5

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o humorista também terá prazo de 15 dias para apresentar defesa caso não haja acordo ou uma das partes não compareça à audiência.

Juliana, por sua vez, aguarda a análise do pedido para participar remotamente, justificando que vive em outro estado e que uma viagem ao Rio de Janeiro acompanhada dos advogados elevaria os custos para comparecer ao compromisso judicial.