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Filha de Renato Aragão foi Uber, fez vaquinha para remédio e diz ter levado calote do pai antes de entrar na Justiça contra ele

Juliana Aragão, de 49 anos, cobra R$ 872 mil do humorista por um empréstimo feito em 2018 e tem audiência de conciliação marcada para o próximo dia 26

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:25

Juliana Aragão com o pai, Renato Aragão Crédito: Reprodução

A notícia de que Renato Aragão está sendo processado pela própria filha pode ter levado muita gente a pensar em Livian Aragão, mas não é a atriz quem move a ação contra o humorista. A autora é Juliana Rangel Aragão, de 49 anos, primogênita do artista. Ela cobra R$ 872.485,58 referentes a um empréstimo que teria feito ao pai em 2018.

Os dois têm uma audiência de conciliação marcada para o próximo dia 26. Juliana atualmente mora em Santa Catarina, mas passou anos vivendo com Renato Aragão e Lilian Aragão, sua madrasta.

Juliana Aragão e Renato Aragão 1 de 5

Depois de deixar a casa do pai, Juliana trabalhou como motorista de aplicativo e chegou a recorrer a vaquinhas online para conseguir dinheiro para despesas pessoais. Em 2021, ela criou uma campanha para arrecadar R$ 550 e comprar medicamentos para asma. Já em novembro de 2023, fez outra tentativa, desta vez com a meta de R$ 2 mil para consertar o ar-condicionado do carro que usava para trabalhar.

Nas duas campanhas, segundo as informações divulgadas, não houve qualquer doação.

"Sou motorista de Uber e há dois meses o ar-condicionado do meu carro quebrou. Estou trabalhando no calor e estou passando mal, pois sou asmática. Não estou conseguindo juntar o dinheiro para pagar o conserto, pois estou pagando outra dívida que precisa ser quitada. Peço a ajuda de vocês. Obrigada", escreveu Juliana na descrição das vaquinhas.

Além de dirigir para aplicativos, ela também trabalhou com a venda de cestas de café da manhã e cestas temáticas quando morava no Rio de Janeiro com a namorada. Anúncios com fotos dos produtos continuam publicados em seu perfil no Facebook.

Mansão de Renato Aragão 1 de 12

Entenda a disputa com Renato Aragão

De acordo com os advogados de Juliana, dezembro de 2023 era o prazo para que Renato devolvesse o dinheiro emprestado pela filha. O valor teria origem na venda de um imóvel que Juliana recebeu como herança da mãe, Martha Rangel.

Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", Renato apresentou outra versão para a situação. Segundo o humorista, o dinheiro estava com ele porque os dois teriam feito um acordo para que administrasse o patrimônio da filha e fizesse o valor render ao longo dos anos.

Sexualidade teria sido motivo de conflitos familiares

Em abril do ano passado, o jornalista e documentarista Rafael Spaca afirmou que Juliana sofreria discriminação dentro da própria família por ser LGBTQIAPN+. "Ela é tratada como um corpo estranho naquela casa, ouvindo piadas e comentários preconceituosos por namorar uma mulher", disse, em entrevista ao Salada Cast.

No Facebook, Juliana já utilizou hashtags como #OAmorVence e #IgualdadeParaTodos para fazer referências à sua sexualidade.

Spaca também afirmou que Juliana teria sido vítima de um calote do próprio pai. Segundo o jornalista, depois do divórcio de Renato Aragão e Martha Rangel, a mãe teria presenteado a filha com um apartamento. Renato, ainda de acordo com o relato de Spaca, teria pedido que Juliana vendesse o imóvel para ajudá-lo financeiramente, com a promessa de devolver o dinheiro e oferecer abrigo na casa dele.

"Ela vendeu o apartamento para ajudar o pai, mas nunca recebeu o dinheiro de volta", afirmou o jornalista.