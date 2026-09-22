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Filha de Rick 'desaba' após morte do pai e diz que está vivendo pesadelo: 'Não vou saber viver nesse mundo sem ele'

Mônica Nascimento afirmou sentir uma 'dor na alma' e disse que tenta se manter forte pela mãe e pelos filhos após a morte do sertanejo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:24

Mônica era muito apegada a Rick
Mônica era muito apegada a Rick Crédito: Reprodução

Mônica Nascimento, filha mais velha de Rick, da dupla com Renner, publicou uma despedida ao pai nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte do cantor em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. No relato, ela falou sobre a relação dos dois e revelou que costumava fazer um pedido a Deus em suas orações: partir antes do pai por acreditar que não conseguiria viver sem ele.

“Eu não sei como vou viver num mundo em que o senhor não está… Não sei como vou conseguir superar essa dor que não é física, é uma dor na alma, uma dor que jamais pensei em sentir”, escreveu.

Rick deixa dois filhos e quatro netos

Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos (à esquerda) e com a esposa e uma das netas (à direita) por Reprodução/Instagram
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Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram

Na sequência, Mônica contou sobre o pedido que fazia. “Sempre nas minhas orações eu pedia: ‘Senhor, leve-me antes do meu pai, porque eu não vou saber viver nesse mundo sem ele’.”

A filha do sertanejo também afirmou que a ligação entre os dois era tão forte que costumava definir a relação como um “encontro de almas de outras vidas”. “Hoje me despeço de uma das partes mais lindas da minha vida! Sempre disse que a nossa relação era encontro de almas de outras vidas, e hoje, de repente, recebi a notícia de que o senhor se foi”, declarou.

Mônica lembrou ainda de uma frase que ouvia do pai sempre que enfrentava momentos difíceis. Segundo ela, Rick dizia que daria a própria vida para impedir que a filha sofresse. Agora, afirmou desejar que a morte do cantor fosse apenas “um pesadelo”.

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Tentando ser forte pela família

Mãe de duas crianças, Mônica contou que tenta lidar com o próprio luto enquanto se mantém forte pelos familiares, especialmente por Geralda Helena, companheira de Rick por mais de 40 anos. “Estou aqui tentando juntar meus caquinhos para viver sem o senhor! Estou tentando ser forte pelas crianças, pelo Marcos e, principalmente, pela mamãe”, escreveu.

Na despedida, Mônica também fez referência a “Filha”, música composta por Rick em homenagem a ela. “Por favor, aí de cima, cumpra o que prometeu na minha música: ‘Eu vou sempre estar perto de você, onde quer que eu vá…’”, escreveu. “Esteja comigo, por favor, me ensina a ser forte, porque está doendo muito… Te amo para sempre… Te amo além do amor”, completou.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Ao final da publicação, Mônica pediu privacidade e avisou que não responderia mensagens nem atenderia ligações neste momento.

Rick tinha 59 anos. O helicóptero em que o cantor viajava foi localizado nesta terça-feira (22), após buscas na Serra Catarinense. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou que as cinco pessoas que estavam a bordo foram encontradas sem vida.

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