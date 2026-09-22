'DOR NA ALMA'

Filha de Rick 'desaba' após morte do pai e diz que está vivendo pesadelo: 'Não vou saber viver nesse mundo sem ele'

Mônica Nascimento afirmou sentir uma 'dor na alma' e disse que tenta se manter forte pela mãe e pelos filhos após a morte do sertanejo

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:24

Mônica era muito apegada a Rick Crédito: Reprodução

Mônica Nascimento, filha mais velha de Rick, da dupla com Renner, publicou uma despedida ao pai nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte do cantor em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. No relato, ela falou sobre a relação dos dois e revelou que costumava fazer um pedido a Deus em suas orações: partir antes do pai por acreditar que não conseguiria viver sem ele.

“Eu não sei como vou viver num mundo em que o senhor não está… Não sei como vou conseguir superar essa dor que não é física, é uma dor na alma, uma dor que jamais pensei em sentir”, escreveu.

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Na sequência, Mônica contou sobre o pedido que fazia. “Sempre nas minhas orações eu pedia: ‘Senhor, leve-me antes do meu pai, porque eu não vou saber viver nesse mundo sem ele’.”

A filha do sertanejo também afirmou que a ligação entre os dois era tão forte que costumava definir a relação como um “encontro de almas de outras vidas”. “Hoje me despeço de uma das partes mais lindas da minha vida! Sempre disse que a nossa relação era encontro de almas de outras vidas, e hoje, de repente, recebi a notícia de que o senhor se foi”, declarou.

Mônica lembrou ainda de uma frase que ouvia do pai sempre que enfrentava momentos difíceis. Segundo ela, Rick dizia que daria a própria vida para impedir que a filha sofresse. Agora, afirmou desejar que a morte do cantor fosse apenas “um pesadelo”.

Tentando ser forte pela família

Mãe de duas crianças, Mônica contou que tenta lidar com o próprio luto enquanto se mantém forte pelos familiares, especialmente por Geralda Helena, companheira de Rick por mais de 40 anos. “Estou aqui tentando juntar meus caquinhos para viver sem o senhor! Estou tentando ser forte pelas crianças, pelo Marcos e, principalmente, pela mamãe”, escreveu.

Na despedida, Mônica também fez referência a “Filha”, música composta por Rick em homenagem a ela. “Por favor, aí de cima, cumpra o que prometeu na minha música: ‘Eu vou sempre estar perto de você, onde quer que eu vá…’”, escreveu. “Esteja comigo, por favor, me ensina a ser forte, porque está doendo muito… Te amo para sempre… Te amo além do amor”, completou.

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Ao final da publicação, Mônica pediu privacidade e avisou que não responderia mensagens nem atenderia ligações neste momento.