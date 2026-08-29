APAIXONADA

Filha de Sandra Annenberg celebra amor com atriz americana: ‘Tá vendo?’

Elisa Annenberg-Paglia publicou foto com Karlie Jo Dickinson no Dia da Visibilidade Lésbica; casal assumiu relacionamento há cerca de um ano

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:14

Elisa Annenberg, filha de Sandra Annenberg, surge aos beijos com a namorada em vídeo de Halloween Crédito: Reprodução/TikTok

Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, compartilhou um novo registro ao lado da namorada, a atriz americana Karlie Jo Dickinson, conhecida como KJ. A publicação foi feita neste sábado (29), Dia da Visibilidade Lésbica.

Na foto publicada nas redes sociais, Elisa aparece ao lado da companheira e escreveu apenas “Tá vendo?”, acompanhando a mensagem com a hashtag referente à data.

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O registro também ganhou uma declaração de Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger e um dos melhores amigos de Elisa. “Casal favorito”, escreveu ele nos comentários.

Elisa e KJ assumiram publicamente o relacionamento há cerca de um ano, embora mantenham a vida a dois de maneira discreta nas redes sociais. Antes da confirmação, Karlie já aparecia em vídeos publicados pela filha de Sandra Annenberg. Em julho de 2025, Elisa compartilhou um registro em que as duas apareciam se beijando.

Sandra Annenberg já falou sobre sexualidade da filha

Elisa tornou pública sua identificação com a comunidade LGBTQIAPN+ em 2023. Em entrevista à revista Quem, Sandra Annenberg falou sobre a forma como encara a vida pessoal da filha e ressaltou que deseja vê-la feliz.

“Acho que cada um tem que ser feliz do jeito que for e do jeito que quiser ser. Eu jamais vou legislar sobre o outro, sobre o corpo do outro, sobre o prazer do outro. Cada um sabe de si. Só quero que as pessoas sejam felizes, mas sejam bem resolvidas”, declarou.

Na mesma ocasião, a jornalista reforçou que não considera que a sexualidade da filha seja algo que dependa de sua aprovação.