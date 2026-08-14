VEJA OS VALORES

Filha de Silvio Santos, ator da Globo e astro da sinuca: as fortunas dos 6 famosos mais ricos nas eleições de 2026

De Silvia Abravanel a Baianinho de Mauá, candidatos conhecidos do público declararam patrimônios milionários à Justiça Eleitoral antes da disputa por vagas no Legislativo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 08:30

Silvia Abravanel Crédito: Rogério Pallatta/SBT

As eleições de 2026 vão levar uma nova leva de celebridades para a disputa por cargos públicos. Entre apresentadores, atores, influenciadores e personalidades conhecidas do público, alguns candidatos chamam atenção não apenas pela fama, mas também pelos valores declarados à Justiça Eleitoral.

De acordo com os bens declarados obrigatoriamente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seis famosos aparecem entre os mais ricos. A lista é liderada por Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos e ex-apresentadora do SBT, que informou possuir mais de R$ 47,5 milhões em bens.

Confira quem são as seis celebridades com os maiores patrimônios declarados:

Os 6 famosos mais ricos que vão disputar as eleições de 2026 1 de 6

1. Silvia Abravanel

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel ficou conhecida principalmente por sua trajetória como apresentadora do SBT, incluindo o programa Sábado Animado. Ela também é uma das herdeiras da emissora.

Candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSD (Partido Social Democrático), Silvia declarou ao TSE um patrimônio total de R$ 47.546.965,91. A relação inclui investimentos, imóveis, títulos de capitalização, dinheiro em contas bancárias, valores mantidos no exterior e até processos judiciais.

Entre os bens de maior valor, estão uma aplicação em LCI do Santander avaliada em mais de R$ 17,2 milhões e uma mansão declarada por R$ 7,5 milhões.

Silvia Abravanel 1 de 8

2. Sarah Poncio

Influenciadora digital e integrante de uma família conhecida nas redes sociais, Sarah Poncio pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo Solidariedade. A candidata declarou um patrimônio de R$ 4,5 milhões.

Entre os bens informados, estão R$ 1,5 milhão em cotas de capital social, uma carteira imobiliária avaliada em R$ 1,84 milhão e três apartamentos residenciais, declarados pelos valores de R$ 708.900, R$ 300 mil e R$ 110 mil.

Sarah é filha do pastor Marcio Poncio e ganhou notoriedade nas redes sociais por conteúdos relacionados à família e à vida pessoal.

Família Poncio 1 de 29

3. Humberto Martins

Veterano das novelas, Humberto Martins também decidiu entrar na disputa eleitoral. O ator, conhecido por trabalhos como Totalmente Demais e Travessia, será candidato a deputado federal pelo Democracia Cristã (DC), no Rio de Janeiro. Ao TSE, ele declarou patrimônio de R$ 3,6 milhões.

A maior parte do valor está concentrada em planos de previdência privada, que somam aproximadamente R$ 2,13 milhões. O patrimônio também inclui imóveis avaliados em cerca de R$ 730 mil e investimentos em renda fixa.

Humberto Martins 1 de 10

4. Vivian Amorim

Vice-campeã do BBB 17, Vivian Amorim também decidiu trocar os holofotes da televisão pela política. Filiada ao União Brasil, ela pretende concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Amazonas. A ex-BBB declarou R$ 3,4 milhões em patrimônio.

Entre os principais bens, estão dois apartamentos residenciais, um em São Paulo e outro em Manaus, avaliados em R$ 1,25 milhão e R$ 1,2 milhão, respectivamente. Ela também declarou aproximadamente R$ 868 mil em investimentos.

Vivian Amorim 1 de 32

5. Val Marchiori

Conhecida pelo reality show Mulheres Ricas, da Band, Val Marchiori pretende disputar uma vaga de deputada federal por São Paulo pelo Republicanos. A socialite, empresária e influenciadora declarou R$ 1,3 milhão em patrimônio.

Entre os bens apresentados, estão joias e obras de arte avaliadas, juntas, em R$ 800 mil. Ela também declarou uma casa de R$ 480 mil e participações societárias em duas empresas.

Apartamento de Val Marchiori 1 de 19

6. Baianinho de Mauá

Conhecido nas redes sociais por sua carreira como jogador profissional de sinuca, Josué Ramalho da Silva, o Baianinho de Mauá, também entrou na disputa eleitoral. Filiado ao União Brasil, ele pretende concorrer a uma vaga de deputado federal e declarou R$ 949 mil em patrimônio.