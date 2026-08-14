Filha de Silvio Santos, ator da Globo e astro da sinuca: as fortunas dos 6 famosos mais ricos nas eleições de 2026

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Giuliana Mancini
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 08:30
As eleições de 2026 vão levar uma nova leva de celebridades para a disputa por cargos públicos. Entre apresentadores, atores, influenciadores e personalidades conhecidas do público, alguns candidatos chamam atenção não apenas pela fama, mas também pelos valores declarados à Justiça Eleitoral.
De acordo com os bens declarados obrigatoriamente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seis famosos aparecem entre os mais ricos. A lista é liderada por Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos e ex-apresentadora do SBT, que informou possuir mais de R$ 47,5 milhões em bens.
Confira quem são as seis celebridades com os maiores patrimônios declarados:
Os 6 famosos mais ricos que vão disputar as eleições de 2026
1. Silvia Abravanel
Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel ficou conhecida principalmente por sua trajetória como apresentadora do SBT, incluindo o programa Sábado Animado. Ela também é uma das herdeiras da emissora.
Candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSD (Partido Social Democrático), Silvia declarou ao TSE um patrimônio total de R$ 47.546.965,91. A relação inclui investimentos, imóveis, títulos de capitalização, dinheiro em contas bancárias, valores mantidos no exterior e até processos judiciais.
Entre os bens de maior valor, estão uma aplicação em LCI do Santander avaliada em mais de R$ 17,2 milhões e uma mansão declarada por R$ 7,5 milhões.
Silvia Abravanel
2. Sarah Poncio
Influenciadora digital e integrante de uma família conhecida nas redes sociais, Sarah Poncio pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo Solidariedade. A candidata declarou um patrimônio de R$ 4,5 milhões.
Entre os bens informados, estão R$ 1,5 milhão em cotas de capital social, uma carteira imobiliária avaliada em R$ 1,84 milhão e três apartamentos residenciais, declarados pelos valores de R$ 708.900, R$ 300 mil e R$ 110 mil.
Sarah é filha do pastor Marcio Poncio e ganhou notoriedade nas redes sociais por conteúdos relacionados à família e à vida pessoal.
Família Poncio
3. Humberto Martins
Veterano das novelas, Humberto Martins também decidiu entrar na disputa eleitoral. O ator, conhecido por trabalhos como Totalmente Demais e Travessia, será candidato a deputado federal pelo Democracia Cristã (DC), no Rio de Janeiro. Ao TSE, ele declarou patrimônio de R$ 3,6 milhões.
A maior parte do valor está concentrada em planos de previdência privada, que somam aproximadamente R$ 2,13 milhões. O patrimônio também inclui imóveis avaliados em cerca de R$ 730 mil e investimentos em renda fixa.
Humberto Martins
4. Vivian Amorim
Vice-campeã do BBB 17, Vivian Amorim também decidiu trocar os holofotes da televisão pela política. Filiada ao União Brasil, ela pretende concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Amazonas. A ex-BBB declarou R$ 3,4 milhões em patrimônio.
Entre os principais bens, estão dois apartamentos residenciais, um em São Paulo e outro em Manaus, avaliados em R$ 1,25 milhão e R$ 1,2 milhão, respectivamente. Ela também declarou aproximadamente R$ 868 mil em investimentos.
Vivian Amorim
5. Val Marchiori
Conhecida pelo reality show Mulheres Ricas, da Band, Val Marchiori pretende disputar uma vaga de deputada federal por São Paulo pelo Republicanos. A socialite, empresária e influenciadora declarou R$ 1,3 milhão em patrimônio.
Entre os bens apresentados, estão joias e obras de arte avaliadas, juntas, em R$ 800 mil. Ela também declarou uma casa de R$ 480 mil e participações societárias em duas empresas.
Apartamento de Val Marchiori
6. Baianinho de Mauá
Conhecido nas redes sociais por sua carreira como jogador profissional de sinuca, Josué Ramalho da Silva, o Baianinho de Mauá, também entrou na disputa eleitoral. Filiado ao União Brasil, ele pretende concorrer a uma vaga de deputado federal e declarou R$ 949 mil em patrimônio.
Na relação apresentada à Justiça Eleitoral estão um apartamento, uma picape e valores mantidos em contas correntes.