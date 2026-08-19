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Filha de Stênio Garcia rebate acusações do pai e diz que ele sabia que imóvel estava alugado

A filha do ator, Gaya Piovesan, afirmou que o imóvel foi alugado para custear outra residência para a mãe e negou que a família tenha obtido lucro com a negociação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 21:46

Gaya Piovesan falou sobre a disputa judicial envolvendo Stênio Garcia e um imóvel da família.
Gaya Piovesan falou sobre a disputa judicial envolvendo Stênio Garcia e um imóvel da família. Crédito: Reprodução

A disputa judicial entre Stênio Garcia e as filhas ganhou um novo capítulo. Gaya Piovesan, filha do ator com a atriz Clarice Piovesan, afirmou que o pai sabia que um apartamento da família estava alugado e negou que ela, a irmã e a mãe tenham agido de má-fé.

Em entrevista ao Extra, Gaya explicou que a família decidiu alugar o imóvel porque Clarice, que morava no local, passou a enfrentar dificuldades de mobilidade e precisava de um apartamento com elevador. Segundo ela, o dinheiro do aluguel era usado para custear a nova residência da mãe.

Mansão de Stênio Garcia

Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
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Casa de Stênio Garcia por Reprodução
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Casa de Stênio Garcia por Reprodução

“Não sabíamos sobre a questão de usufruto impedir o aluguel e, como tinha ainda essa proximidade com o inquilino, não tivemos malícia. Assim como também não existia lucro nesta transação”, afirmou.

Segundo Gaya, o inquilino era conhecido de Stênio, o que, na visão dela, reforçava a percepção de que o ator tinha conhecimento da situação.

Entenda a disputa

Stênio Garcia move uma ação contra as filhas envolvendo um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. O ator afirma que doou o imóvel a Cássia e Gaya quando elas ainda eram menores, mas manteve o usufruto vitalício da propriedade.

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Na ação, ele sustenta que o apartamento foi alugado sem sua autorização e que não recebeu valores referentes à locação. O ator também alega ter enfrentado dificuldades financeiras após o fim de seu contrato com a Globo e pediu indenização de R$ 200 mil.

Gaya, por outro lado, afirma que a família não teve intenção de prejudicá-lo. Ela também contou que deixou de falar diretamente com o pai há cerca de três anos e lamentou que a relação familiar tenha chegado à Justiça.

A disputa ainda está em andamento e envolve questões sobre a posse do imóvel, o direito de usufruto e os valores relacionados à locação.

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