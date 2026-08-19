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Filha de Stênio Garcia rebate acusações do pai e diz que ele sabia que imóvel estava alugado

A filha do ator, Gaya Piovesan, afirmou que o imóvel foi alugado para custear outra residência para a mãe e negou que a família tenha obtido lucro com a negociação

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 21:46

Gaya Piovesan falou sobre a disputa judicial envolvendo Stênio Garcia e um imóvel da família. Crédito: Reprodução

A disputa judicial entre Stênio Garcia e as filhas ganhou um novo capítulo. Gaya Piovesan, filha do ator com a atriz Clarice Piovesan, afirmou que o pai sabia que um apartamento da família estava alugado e negou que ela, a irmã e a mãe tenham agido de má-fé.

Em entrevista ao Extra, Gaya explicou que a família decidiu alugar o imóvel porque Clarice, que morava no local, passou a enfrentar dificuldades de mobilidade e precisava de um apartamento com elevador. Segundo ela, o dinheiro do aluguel era usado para custear a nova residência da mãe.

Mansão de Stênio Garcia 1 de 11

“Não sabíamos sobre a questão de usufruto impedir o aluguel e, como tinha ainda essa proximidade com o inquilino, não tivemos malícia. Assim como também não existia lucro nesta transação”, afirmou.

Segundo Gaya, o inquilino era conhecido de Stênio, o que, na visão dela, reforçava a percepção de que o ator tinha conhecimento da situação.

Entenda a disputa

Stênio Garcia move uma ação contra as filhas envolvendo um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. O ator afirma que doou o imóvel a Cássia e Gaya quando elas ainda eram menores, mas manteve o usufruto vitalício da propriedade.

Na ação, ele sustenta que o apartamento foi alugado sem sua autorização e que não recebeu valores referentes à locação. O ator também alega ter enfrentado dificuldades financeiras após o fim de seu contrato com a Globo e pediu indenização de R$ 200 mil.

Gaya, por outro lado, afirma que a família não teve intenção de prejudicá-lo. Ela também contou que deixou de falar diretamente com o pai há cerca de três anos e lamentou que a relação familiar tenha chegado à Justiça.