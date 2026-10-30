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Filha trans de José de Abreu, Beatriz posa em clima de romance com namorada durante viagem à Espanha

Aos 26 anos, jovem vive nos Estados Unidos, trabalha com desenvolvimento de jogos digitais e recebeu apoio público do ator durante sua transição de gênero

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17:40

Beatriz de Abreu, filha caçula do ator José de Abreu, compartilhou registros de uma viagem romântica pela Espanha Crédito: Reprodução

Beatriz de Abreu, filha caçula do ator José de Abreu, compartilhou registros de uma viagem romântica pela Espanha ao lado da namorada, a artista visual Wendi. Aos 26 anos, a jovem mantém uma vida discreta longe dos holofotes brasileiros, mas costuma dividir nas redes sociais momentos de passeios e experiências ao lado da companheira.

Moradora de Los Angeles, nos Estados Unidos, Beatriz também já esteve com Wendi em Amsterdã, nos Países Baixos, em março deste ano. Em setembro de 2025, as duas viajaram a Paris, na França, e publicaram fotos juntas. Na ocasião, José de Abreu demonstrou carinho pelo casal ao deixar um coração vermelho nos comentários.

Quem é Beatriz de Abreu?

Filha do relacionamento de José de Abreu com a economista Andrea Pontual, Beatriz estudou Jogos e Animação em Los Angeles. Ainda durante a graduação, conquistou uma oportunidade profissional na Sony-PlayStation, onde trabalhou no desenvolvimento do jogo Concord.

José de Abreu e Carol Junger 1 de 7

Mulher trans, ela teve o apoio público do pai durante o processo de transição. Em entrevista ao jornal Extra, em novembro de 2021, o ator falou sobre a trajetória da filha e afirmou que a apoiava desde o momento em que soube.

“Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube”, declarou na ocasião.

O artista também ressaltou que a relação entre os dois continuou baseada no mesmo carinho. “A minha relação seguiu a mesma linha que a dos demais”, afirmou.

Família de José de Abreu

Além de Beatriz, José de Abreu é pai de Theo, Ana e Cristiano. O ator também teve Rodrigo, que morreu aos 21 anos, em 1992.