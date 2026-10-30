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Filhas de Neymar e Bruna Biancardi surgem fantasiadas de vampiras para o Halloween e encantam a web

Mavie e Mel participaram da festa de aniversário da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 21:23

Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, fantasiadas como vampiras
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, fantasiadas como vampiras Crédito: Reprodução/Instagram

As filhas de Neymar e Bruna Biancardi entraram no clima do Halloween com fantasias de vampiras. Mavie e Mel participaram da festa de aniversário organizada para Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, e chamaram a atenção pela produção caprichada.

“Vampirinhas prontas para o Halloween da Vicky”, escreveu Bruna ao publicar um vídeo das filhas já arrumadas para a comemoração.

Com vestidos nas cores preta e vermelha, elas combinaram o visual com a mãe, que também estava fantasiada de vampira. A caracterização recebeu elogios de familiares, famosos e seguidores nas redes sociais.

As filhas de Bruna Biancardi e Neymar se fantasiaram de vampiras para curtir o Halloween da Vicky

Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram
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Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, utilizaram fantasias de vampiro por Reprodução/Instagram

“Minhas vampirinhas maravilhosas”, comentou Neymar na publicação. A atriz Deborah Secco também reagiu às fotos: “Af, que lindezas”.

Anfitriã da comemoração, Ana Paula Siebert agradeceu a presença da família e elogiou Bruna. “Eu amei vocês aqui. Estavam lindas. Você sempre foi perfeita, mas nessa sua fase você está deslumbrante”, escreveu.

Os registros também repercutiram entre os fãs, que não pouparam elogios. “Essas vampirinhas são lindas demais para assustar alguém”, brincou um perfil. “Não dou conta com esse vídeo. Ficaram lindas”, comentou outro. “Que coisa mais fofa”, acrescentou um seguidor.

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Tags:

Neymar Bruna Biancardi Halloween

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