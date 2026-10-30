FOFURA

Filhas de Neymar e Bruna Biancardi surgem fantasiadas de vampiras para o Halloween e encantam a web

Mavie e Mel participaram da festa de aniversário da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 21:23

Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel, fantasiadas como vampiras Crédito: Reprodução/Instagram

As filhas de Neymar e Bruna Biancardi entraram no clima do Halloween com fantasias de vampiras. Mavie e Mel participaram da festa de aniversário organizada para Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, e chamaram a atenção pela produção caprichada.

“Vampirinhas prontas para o Halloween da Vicky”, escreveu Bruna ao publicar um vídeo das filhas já arrumadas para a comemoração.

Com vestidos nas cores preta e vermelha, elas combinaram o visual com a mãe, que também estava fantasiada de vampira. A caracterização recebeu elogios de familiares, famosos e seguidores nas redes sociais.

As filhas de Bruna Biancardi e Neymar se fantasiaram de vampiras para curtir o Halloween da Vicky 1 de 10

“Minhas vampirinhas maravilhosas”, comentou Neymar na publicação. A atriz Deborah Secco também reagiu às fotos: “Af, que lindezas”.

Anfitriã da comemoração, Ana Paula Siebert agradeceu a presença da família e elogiou Bruna. “Eu amei vocês aqui. Estavam lindas. Você sempre foi perfeita, mas nessa sua fase você está deslumbrante”, escreveu.