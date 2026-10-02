DISPUTA FAMILIAR

Filhas de Stenio Garcia acusam madrasta de afastá-las do ator em disputa judicial por imóvel

Cássia e Gaya alegam que Marilene Saade dificulta o contato com o pai; processo envolve apartamento em Ipanema adquirido pelo artista há cerca de 40 anos

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:05

Stênio Garcia com a esposa, Mari Saad, e as filhas, Cássia e Gaya Crédito: Reprodução/Instagram

A disputa entre Stenio Garcia, as filhas Cássia e Gaya e a esposa do ator, Marilene Saade, ganhou um novo capítulo na Justiça. As duas mulheres afirmam que a madrasta teria contribuído para o afastamento delas do pai, de 94 anos, e questionam a forma como informações chegam ao artista.

O processo envolve um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, comprado por Stenio há cerca de quatro décadas. Na época, o imóvel foi colocado em nome das filhas, que ainda eram menores de idade, mas o ator manteve usufruto vitalício da propriedade.

Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai 1 de 7

Segundo as alegações apresentadas pelas filhas no processo, Marilene teria dificultado o contato entre elas e Stenio e passado ao ator informações que, na avaliação delas, seriam distorcidas. A advogada Adrienne Goulart Maia também afirmou não conseguir ter acesso ao artista.

As herdeiras negam ter abandonado o pai e dizem que foram impedidas de visitá-lo. Elas também questionam mudanças patrimoniais envolvendo Stenio e Marilene, entre elas a adoção do regime de separação total de bens.

Stenio apresenta documentos à Justiça

Do outro lado, advogados que representam Stenio apresentaram uma procuração assinada pelo ator e um laudo psiquiátrico que atesta, segundo os documentos do processo, sua capacidade para os atos da vida civil.

Diante de um oficial de Justiça, o artista também teria indicado Vinicius Coelho Ferreira e Luiz Henrique Sampaio Mantovani como seus representantes na ação.

Cássia e Gaya pedem que o pai seja ouvido pela Justiça de forma reservada, sem a presença de Marilene ou de outros envolvidos, para que possa manifestar diretamente sua vontade sobre a disputa.

O caso também envolve a discussão sobre a posse e os valores do aluguel do apartamento. Stenio sustenta que tem direito aos rendimentos da propriedade em razão do usufruto vitalício.