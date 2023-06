Filho caçula de Carla Perez e Xanddy mostra corpo sarado

O filho mais novo de Xanddy e Carla Perez, mostrou que a dieta e as várias horas na academia deram certo. Victor Alexandre, de 1 anos, exibiu nas redes sociais o corpo definido e totalmente sarado.



O jovem publicou um vídeo onde aparece sem camisa, mostrando cada detalhe do corpo, como as costas e braços com muito músculo que batalhou para adquirir ao longo dos últimos anos.



"Sem dias de folga", escreveu na legenda do vídeo. Já nos comentários, a família elogiou bastante o corpo do jovem, como o pai do menino, Xanddy. "Te amo, filhão. Quebra tudo", disse.