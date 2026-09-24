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Filho de 10 anos de Bruno Avelar, morto em acidente aéreo, abre o coração sobre último recado do pai: ‘Continuar o legado dele’

Kai, de apenas 10 anos, revelou última mensagem do pai antes de acidente de helicóptero na região serrana de Minas Gerais

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:26

Bruno Avelar também é pai de Kevin, de 13 anos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“I Love You Daddy” (Eu te amo, papai, em tradução livre) numa mensagem com a imagem de dois passarinhos, que representam pai e filho, foi a última mensagem deixada por Bruno Avelar para o filho, Kai, de 10 anos, um dia antes do acidente de helicóptero que tirou a vida do empresário, na última segunda-feira (21), na região serrana de Minas Gerais.

O filho do empresário abriu o coração sobre o último recado do pai em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (24), e ressaltou que continuará o legado do pai. “É um dia que vai emocionar muitas pessoas, meu pai foi uma pessoa que ajudou muitas [pessoas], e eu vou continuar o legado dele quando eu tiver mais do que 18 [anos], porque eu sei que ele iria querer”, disse Kai.

Bruno Avelar 1 de 10

“Ele sempre vai estar no meu coração, e nos corações de todo mundo”, afirmou Kai. “Como ele era como pai, Kai?”, questionou um dos repórteres cercado de outros microfones que apontavam para a criança, antes do velório do empresário.

“Ele era o melhor pai, até mesmo se alguém ficasse na casa dele, ele iria amar, ele era o melhor pai, que todo mundo podia ter, ele é a melhor pessoa do mundo, ele ajudou muitas pessoas, e eu quero que ele ajuda mais lá de cima, quando Jesus”, concluiu Kai.

Bruno Avelar estava no mesmo helicóptero que o cantor Rick Sollo, que também veio a falecer após a queda da aeronave Bell 430, depois de um temporal na região serrana de Minas Gerais. O artista estava a caminho de um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina.