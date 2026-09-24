Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de 10 anos de Bruno Avelar, morto em acidente aéreo, abre o coração sobre último recado do pai: ‘Continuar o legado dele’

Kai, de apenas 10 anos, revelou última mensagem do pai antes de acidente de helicóptero na região serrana de Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:26

Bruno Avelar também é pai de Kevin, de 13 anos
Bruno Avelar também é pai de Kevin, de 13 anos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“I Love You Daddy” (Eu te amo, papai, em tradução livre) numa mensagem com a imagem de dois passarinhos, que representam pai e filho, foi a última mensagem deixada por Bruno Avelar para o filho, Kai, de 10 anos, um dia antes do acidente de helicóptero que tirou a vida do empresário, na última segunda-feira (21), na região serrana de Minas Gerais.

O filho do empresário abriu o coração sobre o último recado do pai em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (24), e ressaltou que continuará o legado do pai. “É um dia que vai emocionar muitas pessoas, meu pai foi uma pessoa que ajudou muitas [pessoas], e eu vou continuar o legado dele quando eu tiver mais do que 18 [anos], porque eu sei que ele iria querer”, disse Kai.

Bruno Avelar

Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
1 de 10
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais

Leia mais

Imagem - Viúva de Bruno Avelar revela último pedido do marido antes de acidente e diz: 'Ele estava se preparando para essa despedida'

Viúva de Bruno Avelar revela último pedido do marido antes de acidente e diz: 'Ele estava se preparando para essa despedida'

Imagem - Viúva de Bruno Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero: 'Maior dor da vida'

Viúva de Bruno Avelar desabafa após morte do marido em queda de helicóptero: 'Maior dor da vida'

Imagem - Ex-mulher de Bruno Avelar fala de reação dos filhos ao saber da morte do pai em queda de helicóptero e fala de promessa feita ao empresário: 'Vou cumprir'

Ex-mulher de Bruno Avelar fala de reação dos filhos ao saber da morte do pai em queda de helicóptero e fala de promessa feita ao empresário: 'Vou cumprir'

“Ele sempre vai estar no meu coração, e nos corações de todo mundo”, afirmou Kai. “Como ele era como pai, Kai?”, questionou um dos repórteres cercado de outros microfones que apontavam para a criança, antes do velório do empresário.

“Ele era o melhor pai, até mesmo se alguém ficasse na casa dele, ele iria amar, ele era o melhor pai, que todo mundo podia ter, ele é a melhor pessoa do mundo, ele ajudou muitas pessoas, e eu quero que ele ajuda mais lá de cima, quando Jesus”, concluiu Kai.

Bruno Avelar estava no mesmo helicóptero que o cantor Rick Sollo, que também veio a falecer após a queda da aeronave Bell 430, depois de um temporal na região serrana de Minas Gerais. O artista estava a caminho de um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina.

Além do empresário e do cantor, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Tags:

Rick Sollo Bruno Avelar

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Goleiro de 1,96 m se ajoelha para facilitar entrevista de repórter com dificuldade de locomoção e gesto de gentileza viraliza

Goleiro de 1,96 m se ajoelha para facilitar entrevista de repórter com dificuldade de locomoção e gesto de gentileza viraliza
Imagem - Juliano e Letícia Cazarré anunciam gravidez do 7° filho e pedem ajuda dos fãs para escolher o nome do bebê

Juliano e Letícia Cazarré anunciam gravidez do 7° filho e pedem ajuda dos fãs para escolher o nome do bebê