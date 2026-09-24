Filho de 10 anos de Bruno Avelar, morto em acidente aéreo, abre o coração sobre último recado do pai: ‘Continuar o legado dele’

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Felipe Sena
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:26
“I Love You Daddy” (Eu te amo, papai, em tradução livre) numa mensagem com a imagem de dois passarinhos, que representam pai e filho, foi a última mensagem deixada por Bruno Avelar para o filho, Kai, de 10 anos, um dia antes do acidente de helicóptero que tirou a vida do empresário, na última segunda-feira (21), na região serrana de Minas Gerais.
O filho do empresário abriu o coração sobre o último recado do pai em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (24), e ressaltou que continuará o legado do pai. “É um dia que vai emocionar muitas pessoas, meu pai foi uma pessoa que ajudou muitas [pessoas], e eu vou continuar o legado dele quando eu tiver mais do que 18 [anos], porque eu sei que ele iria querer”, disse Kai.
Bruno Avelar
“Ele sempre vai estar no meu coração, e nos corações de todo mundo”, afirmou Kai. “Como ele era como pai, Kai?”, questionou um dos repórteres cercado de outros microfones que apontavam para a criança, antes do velório do empresário.
“Ele era o melhor pai, até mesmo se alguém ficasse na casa dele, ele iria amar, ele era o melhor pai, que todo mundo podia ter, ele é a melhor pessoa do mundo, ele ajudou muitas pessoas, e eu quero que ele ajuda mais lá de cima, quando Jesus”, concluiu Kai.
Bruno Avelar estava no mesmo helicóptero que o cantor Rick Sollo, que também veio a falecer após a queda da aeronave Bell 430, depois de um temporal na região serrana de Minas Gerais. O artista estava a caminho de um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina.
Além do empresário e do cantor, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.