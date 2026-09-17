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Filho de Adriana Esteves faz rara aparição com a namorada, filha de Tato Gabus Mendes, e repercute na web

Casal estava em evento de nova série jurídica da Netflix

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:48

Felipe Ricca e Luiza Gabus Mendes
Felipe Ricca e Luiza Gabus Mendes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Felipe Ricca, filho de Adriana Esteves e Marco Ricca, posou pela primeira vez com a namorada, Luiza Gabus Mendes, nesta quinta-feira (17).

Os dois estavam na coletiva de imprensa de uma nova série jurídica, em São Paulo. O evento ainda teve a presença de Tato Gabus Mendes, pai de Luiza e integrante do elenco da produção.

Felipe Ricca

Ator Felipe Ricca por Reprodução | Instagram
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Em meio às gravações da série Habeas Corpus, na Netflix, na qual ele e Luiza interpretam estudantes de Direito, o enteado de Vladimir Brichta.

Luiz é filha de Tato Gabus Mendes com a designer de joias Mariana da Silva Telles. Felipe é filho de Adriana e Marco Ricca, que foram casados e se separaram em 2003.

O ator começou a carreira artística após abandonar o curso de Direito e se formar em Artes Cênicas, e estreou no audiovisual em Pedaço de Mim, na Netflix, em 2024 e, no ano seguinte, integrou o elenco de Vale Tudo, como Carlos.

Já Luiza é sobrinha de Cássio Gabus Mendes e neta do autor Cassiano Gabus Mendes. Ela está no teatro desde a infância, e fará sua estreia na TV na nova série.

Em Habeas Corpus, Felipe e Luiza fazem parte do grupo liderado por Inez (Marjorie Estiano), professora que reúne os alunos para tentar provar a inocência de um jovem condenado por um crime que afirma não ter conhecido. A produção é o primeiro drama jurídico da Netflix Brasil, tem oito episódios e estreia em 23 de setembro.

Tags:

Tato Gabus Mendes Felipe Ricca Adriana Esteves

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