DE VOLTA AO BRASIL

Filho de Angélica e Luciano Huck deixa faculdade nos EUA para comandar empresa aos 21 anos

Joaquim Huck transferiu o curso de Administração para a capital paulista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:41

Joaquim Huck Crédito: Reprodução

O filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, Joaquim Huck, de 21 anos, voltou ao Brasil para morar em São Paulo e comandar a própria empresa no ramo de seguros. Ele deixou os Estados Unidos, onde estudou por um ano na Universidade de Nova York, para cuidar dos negócios ao lado de três amigos.

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Segundo informações do jornal Extra, para continuar a faculdade sem deixar o trabalho de lado, Joaquim transferiu o curso de Administração para a Link School of Business, instituição paulistana voltada para quem quer abrir o próprio negócio. Lá também estudam dois de seus sócios na Trya Seg, empresa que cuida de benefícios para funcionários de outras companhias, como planos de saúde, dentários e seguros de vida.

Criada em 2024, como uma startup, a marca recebeu investimentos e entrou de vez no mercado em abril deste ano. Na divisão de tarefas, Joaquim é sócio-fundador e cuida da área de novos negócios, sendo o responsável por fechar contratos e buscar clientes.

No LinkedIn, o jovem conta que a empresa usa um sistema próprio na internet para organizar informações e ajudar companhias a calcular gastos médicos. "Nascemos para entregar uma camada de inteligência estratégica para ajudar os nossos clientes a sair do escuro", escreveu Joaquim.

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Segundo ele, a plataforma ajuda as empresas a controlar a sinistralidade, termo usado no ramo de seguros para medir o quanto um plano é utilizado, além de melhorar o atendimento aos funcionários. "Meu foco é garantir que, através de uma jornada fluida do usuário, a tecnologia seja o meio para um cuidado ágil das empresas com seus colaboradores", completou.