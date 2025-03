GRAVE

Filho de apresentadora sofre acidente de bicicleta, perde rim e passa por cirurgia de emergência

Camila Silveira contou que pequeno ainda voltou para casa andando após queda

A apresentadora da Rede Brasil, Camila Silveira contou que seu filho de 14 anos sofreu um grave acidente de bicicleta no interior de São Paulo, na semana passada, próximo da residência da família. O impacto da lesão no abdômen foi tão forte que o menino perdeu um rim, danificou o fígado, enfrentou um choque hemorrágico no hospital e, agora, está com hemorragias controladas. >