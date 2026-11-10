Filho de Astrid Fontenelle é aprovado na PUC e surpreende a mãe; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:44
Gabriel Fontenelle, filho de Astrid Fontenelle, surpreendeu a mãe, nesta terça-feira (10), ao anunciar que foi aprovado em Comunicação Social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Em uma publicação em colaboração com a mãe em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (10), Gabriel mostrou o momento de alegria entre os dois.
Gabriel Fontenelle
“Galera, eu descobri que eu passei na PUC, tipo agora. E minha mãe não está em casa. Ela foi gravar alguma coisa que eu não lembro. E eu vou gravar a reação dela porque acho que vai valer a pena”, contou.
Assim que abriu a porta, Astrid ficou eufórica com a novidade. "Ah! Mentira, Bibi! Mentira, Bibi! Ai, cheguei a fazer xixi nas calças! Ah! Ai, fiz xixi! Ai, eu fiz xixi de verdade!", reagiu ela, aos gritos e entre risadas. Ao final do vídeo, Gabriel reapareceu no vídeo e celebrou a conquista: "É isso. Passei”, celebrou.