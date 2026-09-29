LUTA

Filho de ator famoso revela que enfrentou câncer em segredo: ‘Perderia uma parte do meu corpo para sempre’

Will Reeve passou por duas cirurgias e quimioterapia após descobrir tumor agressivo e recebeu a notícia de que estava livre do câncer em setembro

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:25

Will Reeve Crédito: Divulgação/Disney

Will Reeve, filho do ator Christopher Reeve, conhecido mundialmente por interpretar o Superman nos cinemas, revelou que enfrentou nos últimos meses um câncer de testículo. O apresentador do “Good Morning America” manteve o diagnóstico em segredo enquanto passava pelo tratamento, que incluiu cirurgias e quimioterapia.

A descoberta começou em abril, quando Will percebeu um caroço na região. Inicialmente, ele não deu importância ao sinal, mas decidiu procurar atendimento médico após a insistência da esposa, Amanda.

O alerta para o câncer de próstata 1 de 9

Pouco depois, no início de maio, Will passou por uma cirurgia para retirar o testículo afetado. Exames realizados posteriormente mostraram que 95% do tumor correspondia a um carcinoma embrionário, descrito como uma forma agressiva da doença.

O resultado levou a uma nova etapa do tratamento. Em 10 de junho, o apresentador enfrentou uma cirurgia de seis horas para a retirada de dezenas de linfonodos do abdômen. Três deles apresentavam células malignas, e Will precisou ainda realizar dois ciclos de quimioterapia.

No início de setembro, após novos exames, ele recebeu a notícia de que estava livre do câncer.

Ao falar publicamente sobre a doença, Will contou que o medo da primeira cirurgia foi acompanhado pelo impacto de saber que perderia definitivamente uma parte do corpo. “Eu não fazia uma cirurgia desde que tirei as amígdalas aos 5 anos”, contou à revista “People”.

“Então eu estava mais nervoso com o desconhecido da cirurgia do que com a percepção avassaladora de que perderia uma parte essencial do meu corpo para sempre”, desabafou.

O período também teve um significado especialmente delicado para Will por causa da história dos pais. Christopher Reeve ficou tetraplégico após sofrer uma queda de cavalo quando o filho tinha apenas dois anos. O ator morreu em 2004, aos 52 anos.

Dois anos depois, Will perdeu a mãe, Dana Reeve, que morreu aos 44 anos após enfrentar um câncer de pulmão.

Duas décadas mais tarde, Will acabou realizando o próprio tratamento contra o câncer no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, mesmo hospital onde a mãe havia sido atendida. “Vinte anos depois de minha mãe morrer de câncer de pulmão no Memorial Sloan Kettering, lá estava eu, no mesmo prédio, tratando um câncer”, relatou.