LUTO

Filho de Benito di Paula relembra última conversa com o pai e desabafa após morte do cantor

Rodrigo Vellozo compartilhou fotos da família e recordou palavras ditas pelo sambista poucos dias antes da despedida: “O desafio é o de inventar uma vida nova sem a sua presença física”

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:00

Rodrigo Vellozo homenageou o pai, Benito diPaula, e relembrou uma das últimas conversas entre os dois Crédito: Reprodução

A última conversa entre Benito di Paula e o filho Rodrigo Vellozo ganhou um significado ainda mais profundo após a morte do sambista. Em uma homenagem publicada nas redes sociais, o cantor recordou palavras que ouviu do pai poucos dias antes da despedida e falou sobre a dificuldade de imaginar uma vida sem a presença dele.

A publicação reúne fotografias de diferentes fases da história familiar, incluindo registros antigos de Benito com os três filhos ainda crianças. Entre as imagens, Rodrigo resgatou lembranças da convivência com o artista e da parceria musical que os acompanhou ao longo de décadas. “Uma vida inteira junto. Uma saudade absurda”, escreveu o cantor ao resumir o sentimento provocado pela perda.

O momento mais marcante do relato veio ao recordar uma frase dita pelo pai pouco antes de morrer. Segundo Rodrigo, Benito o comparou à própria avó ao destacar sua força. Agora, diante do luto, a lembrança passou a representar também um desafio pessoal. “Pai, há poucos dias você disse que eu sou ‘forte como a minha avó’. Agora o desafio é o de inventar, diante desse vazio assustador, uma vida nova sem a sua presença física”, desabafou.

Benito di Paula 1 de 4

A relação dos dois também foi construída por meio da música. Rodrigo destacou a oportunidade de compartilhar a vida pessoal e profissional com Benito, transformando a convivência familiar em uma parceria que atravessou os anos.

“Você é um rei, pai. Sua despedida foi linda, inesquecível e inacreditável como sua passagem pelo nosso planeta. Que sorte a minha ter tido a oportunidade de dedicar minha vida toda à nossa parceria”, declarou.

Em outro trecho, o artista voltou à infância para dimensionar a proximidade entre os dois e as experiências que acumularam juntos. “Nos misturamos e nos cuidamos desde que eu nasci. Quantas histórias, quanta música, quanta coisa fizemos, pai…”, escreveu.

Rodrigo também relembrou os irmãos Thiago Vellozo, de 42 anos, e André Vancellote Vellozo, que morreu em 2019, aos 34 anos. As fotografias compartilhadas recuperam momentos da família e ajudam a contar uma história que vai além da trajetória pública do sambista.