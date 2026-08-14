MATRIMÔNIO

Filho de Carla Perez e Xanddy se casa neste domingo em ilha particular na Bahia; veja como será a cerimônia

Victor Alexandre e Jarline Batista vão oficializar a união após sete anos juntos, em uma celebração intimista cercada de detalhes personalizados

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:02

Filho de Carla Perez e Xanddy se casa neste fim de semana em uma ilha na Bahia Crédito: Reprodução

O casamento de Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, acontece neste domingo (16), em uma ilha particular na Bahia. Aos 22 anos, o fisiculturista vai oficializar a união com Jarline Maria, também de 22, após sete anos de relacionamento. A data escolhida pelo casal tem um significado especial: coincide com o aniversário do namoro.

Os noivos se conheceram ainda na adolescência, quando estudavam nos Estados Unidos. Desde então, atravessaram diferentes fases juntos até chegar ao casamento. A cerimônia será intimista, com a presença de familiares e pessoas próximas. O local exato da ilha não foi divulgado.

A preparação para o grande dia já deu algumas pistas de como a celebração terá a personalidade do casal. Em julho, Victor e Jarline fizeram o pré-wedding em uma academia, cenário escolhido para representar a rotina fitness dos dois, que são ligados ao fisiculturismo.

Para as fotos, Jarline usou um vestido de noiva, enquanto Victor apareceu de terno. Os looks foram assinados pelo estilista baiano Elcimar Badu, e a beleza da noiva ficou sob responsabilidade de Cássio Barreto.

Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria 1 de 19

A relação com a família também aparece nos preparativos. Carla Perez e Xanddy acompanham de perto a nova fase do filho e já falaram publicamente sobre a emoção de vê-lo formar a própria família.

Carla contou que passou a enxergar a relação de Victor e Jarline de outra maneira conforme os dois amadureceram. Para ela, o namoro deixou de ser apenas uma história da adolescência e se transformou em uma relação sólida.

Xanddy também revelou o que espera que o filho leve para o casamento: respeito, diálogo, perdão e fé, valores que, segundo ele, sempre foram importantes dentro da família.

Uma história que começou aos 15 anos

Victor e Jarline estão juntos desde os 15 anos, quando se conheceram durante o período escolar nos Estados Unidos. A história atravessou a adolescência e chegou à vida adulta, sempre com o casal compartilhando a paixão pelo esporte.

Jarline também se dedica ao fisiculturismo e passou a competir na modalidade. O universo fitness, por isso, acabou virando parte da identidade dos dois, até mesmo no ensaio que antecedeu o casamento.

Para a noiva, a cerimônia representa mais do que uma festa. Jarline afirmou que espera olhar para as fotos no futuro e enxergar aquele momento como o começo oficial da vida que os dois planejam construir juntos. Ela também definiu Victor como seu melhor amigo.