Filho de Cássia Eller, Chico Chico emociona a web ao publicar poema de despedida para madrinha; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:01
Morreu nesta quarta-feira (16) a cirurgiã-dentista Ana Márcia Jacques Gambôa, amiga de Cássia Eller e madrinha de Chico Chico. A morte foi comunicado no perfil oficial da profissional. O velório acontece nesta quinta-feira (17), no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.
Chico Chico presta homenagem a madrinha que faleceu
Chico Chico lamentou a partida da madrinha com fotos e versos dedicados à "Namarcita". "Aos que partilham desse amor, o convite para celebrar a vida está feito", escreveu o cantor, convocando amigos para o adeus à mulher que marcou sua trajetória.
Emanuelle Araújo emocinou-se ao lembrar o apoio de Ana Márcia na sua chegada solo ao Rio, há 22 anos. A atriz destacou o papel da amiga na construção de uma rede de apoio e maternidade coletiva na capital fluminense.
Leia na íntegra:
"Minha amiga Ana Márcia. Forte, gentil, generosa. Uma amiga fiel, atenta, agregadora. Na minha chegada no Rio foi tão importante pra mim e pra minha filha Bruna. Abrindo os caminhos da maternidade coletiva. Ela e Eugenia me deram as mãos em estar sozinha em um Rio de Janeiro ainda novo pra mim, com a minha cria. 22 anos atrás. Começo da minha trajetória por aqui. Após isso anos de trocas nem sempre constantes porém sempre amorosas e intensas.
Que bom poder ter lhe dito há pouco tempo o quanto eu a amava, admirava, o quanto era agradecida, como no dia desta foto no show do Chico e nas mensagens constantes. Te amo, Ana Marcinha. Estou parada quieta calada. Rezando por ti. Imagino o céu se abrindo pra te receber . Umas das almas mais lindas que já conheci. Sinto tanto , Tete, Tunao e Adelino. Chico e Eugênia e toda a família e amigos. Viva a força dessa Mulher tão marcante nas nossas vidas. Fique em paz, minha amiga . Você merece só luz Eterna."
Já a atriz Vanessa Loes revelou que a profissional virou conselheira sábia e afetuosa para sua família, definindo o convívio como uma "enxurrada de amor".
A ex-jogadora de vôlei Shelda Bede também publicou carrossel de fotos dando adeus à amiga de longa data.
Leia poema de Chico Chico na íntegra:
"Minha Madrinha
Como aquele em que tu crê
E a mim pouco me importa
As duas faces aprendi a oferecer
Sendo assim como deve ser
E no silêncio do Amor
Como na pausa da canção
Se calar, recolher
Pois amar é quase não morrer
É como um parto
Tudo parte
É um arroubo de prazer
Duas faces a oferecer
Pois amar é quase nao morrer
Como um parto
Toda parte
É um arroubo de prazer
Duas faces a oferecer
Viva a minha madrinha, amor de Tete, companheira de Delão, mãe de Adelino e mãe de Tunão! Viva Namarcita, Animarcia!
Viva nosso abraço"