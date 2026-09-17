LUTO

Filho de Cássia Eller, Chico Chico emociona a web ao publicar poema de despedida para madrinha; veja

As atrizes Emanuelle Araújo e Vanessa Loes e a ex-jogadora de vôlei Shelda Bede também prestaram homenagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:01

Morre Ana Márcia Jacques Gambôa, madrinha de Chico Chico, filho de Cássia Eller Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu nesta quarta-feira (16) a cirurgiã-dentista Ana Márcia Jacques Gambôa, amiga de Cássia Eller e madrinha de Chico Chico. A morte foi comunicado no perfil oficial da profissional. O velório acontece nesta quinta-feira (17), no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.



Chico Chico presta homenagem a madrinha que faleceu 1 de 21

Chico Chico lamentou a partida da madrinha com fotos e versos dedicados à "Namarcita". "Aos que partilham desse amor, o convite para celebrar a vida está feito", escreveu o cantor, convocando amigos para o adeus à mulher que marcou sua trajetória.

Emanuelle Araújo emocinou-se ao lembrar o apoio de Ana Márcia na sua chegada solo ao Rio, há 22 anos. A atriz destacou o papel da amiga na construção de uma rede de apoio e maternidade coletiva na capital fluminense.

Leia na íntegra:

"Minha amiga Ana Márcia. Forte, gentil, generosa. Uma amiga fiel, atenta, agregadora. Na minha chegada no Rio foi tão importante pra mim e pra minha filha Bruna. Abrindo os caminhos da maternidade coletiva. Ela e Eugenia me deram as mãos em estar sozinha em um Rio de Janeiro ainda novo pra mim, com a minha cria. 22 anos atrás. Começo da minha trajetória por aqui. Após isso anos de trocas nem sempre constantes porém sempre amorosas e intensas.

Que bom poder ter lhe dito há pouco tempo o quanto eu a amava, admirava, o quanto era agradecida, como no dia desta foto no show do Chico e nas mensagens constantes. Te amo, Ana Marcinha. Estou parada quieta calada. Rezando por ti. Imagino o céu se abrindo pra te receber . Umas das almas mais lindas que já conheci. Sinto tanto , Tete, Tunao e Adelino. Chico e Eugênia e toda a família e amigos. Viva a força dessa Mulher tão marcante nas nossas vidas. Fique em paz, minha amiga . Você merece só luz Eterna."

Já a atriz Vanessa Loes revelou que a profissional virou conselheira sábia e afetuosa para sua família, definindo o convívio como uma "enxurrada de amor".

A ex-jogadora de vôlei Shelda Bede também publicou carrossel de fotos dando adeus à amiga de longa data.

Leia poema de Chico Chico na íntegra:

"Minha Madrinha

Como aquele em que tu crê

E a mim pouco me importa

As duas faces aprendi a oferecer

Sendo assim como deve ser

E no silêncio do Amor

Como na pausa da canção

Se calar, recolher

Pois amar é quase não morrer

É como um parto

Tudo parte

É um arroubo de prazer

Duas faces a oferecer

Pois amar é quase nao morrer

Como um parto

Toda parte

É um arroubo de prazer

Duas faces a oferecer

Viva a minha madrinha, amor de Tete, companheira de Delão, mãe de Adelino e mãe de Tunão! Viva Namarcita, Animarcia!