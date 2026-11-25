FAMÍLIA CRESCENDO

Filho de Cássia Eller, Chico Chico espera primeiro filho com atriz que interpreta a cantora no cinema

Luisa Arraes está grávida aos 33 anos e encerra as gravações da cinebiografia da sogra

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 21:06

Chico Chico e Luisa Arraes estão à espera do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagran

O cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, e a atriz Luisa Arraes, de 33 anos, estão à espera do primeiro filho. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25) pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Juntos desde 2024, os artistas vivem uma coincidência na vida pessoal e profissional. A notícia da gravidez chega justamente no período em que Luisa finaliza as gravações de 'Cássia – O Filme', cinebiografia na qual interpreta a mãe do namorado.

A atriz conquistou o papel após participar de um processo seletivo que reuniu mais de cem candidatas. O longa retrata a trajetória da cantora, que morreu em 2001 e se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira.

Cássia Eller, Chico Chico e Maria Eugênia 1 de 5

O primeiro filho do casal será neto de personalidades conhecidas da música, do cinema e da televisão brasileira.

Chico Chico seguiu os passos da mãe e construiu uma carreira como cantor e compositor. Após a morte de Cássia Eller, ele foi criado por Maria Eugênia Vieira Martins, companheira da artista.

Já Luisa Arraes é filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish. Ao longo da carreira, ela acumulou trabalhos no teatro, no cinema e na televisão.