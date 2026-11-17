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Filho de Endrick e Gabriely Miranda tem nome raro no Brasil; apenas 303 pessoas se chamam Kendrick

Primeiro filho do jogador e da influenciadora nasceu nesta terça-feira (17); nome tem origem anglo-saxônica e pode significar “governante real” ou “chefe poderoso”

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:13

Apenas 303 brasileiros têm o nome do filho de Endrick e Gabriely; saiba o significado Crédito: Reprodução

O nascimento do primeiro filho de Endrick e Gabriely Miranda trouxe à tona uma curiosidade sobre a escolha feita pelo casal. O bebê se chama Kendrick, um nome pouco comum no Brasil: de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 303 pessoas têm esse registro no país.

O nome tem possíveis raízes anglo-saxônicas e galesas e é associado a significados como “governante real”, “chefe poderoso” e “líder corajoso”. Uma das interpretações relaciona Kendrick ao antigo nome Cyneric, formado pelos elementos cyne, ligado à ideia de realeza ou nobreza, e ric, que significa poderoso ou governante.

Endrick e Gabriely Miranda 1 de 13

O atacante confirmou o nascimento do filho nesta terça-feira (17), em entrevista ao sportv, após uma partida da Seleção Brasileira. Ele dedicou o gol marcado à esposa e ao bebê e contou que Gabriely o incentivou a se apresentar à equipe mesmo depois do parto.

Nome também lembra rapper internacional

A escolha de Kendrick também pode remeter ao rapper norte-americano Kendrick Lamar, um dos principais nomes do hip-hop mundial e vencedor de diversos prêmios Grammy.

Nas redes sociais, internautas também relacionaram o nome do bebê ao do próprio pai. Endrick é uma variante de Hendrick, nome associado a significados como “senhor do lar”, “governante da casa” e “príncipe do lar”.

Casal decidiu preservar a privacidade do bebê

Apesar de confirmar o nascimento, Gabriely explicou que ela e o jogador não pretendem expor detalhes da chegada do filho nas redes sociais. Em um comunicado, a influenciadora afirmou que o casal deseja preservar a privacidade do bebê.

Ela também relatou ter recebido mensagens de ódio, ameaças e comentários maldosos durante a gestação. Segundo Gabriely, foram ataques que nenhuma mulher deveria enfrentar, especialmente durante a gravidez.