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Filho de Faustão revela ajuda do pai para comprar relógio de R$ 220 mil aos 18 anos: 'Eu paguei 70% e ele 30%'

Em entrevista ao podcast "No Lucro", o apresentador deu detalhes sobre a aquisição do item de luxo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:44

João Silva
João Silva, atualmente, está no comando do "Programa do João", no SBT Crédito: Reprodução/Instagramm @joaosilva

João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, detalhou a aquisição de seu item pessoal de maior valor durante participação no podcast "No Lucro". Na entrevista, ele relembrou a compra de um relógio da fabricante suíça Rolex, avaliado em US$ 40 mil (aproximadamente R$ 220 mil na cotação da época), realizada quando tinha 18 anos.

Segundo o apresentador do SBT, a aquisição do modelo Yacht-Master II em ouro contou com o auxílio financeiro do pai. Embora a intenção inicial de Faustão fosse arcar com o valor integral do acessório, como um presente para o filho, João optou por assumir a maior parte do custo.

"Foi um Yacht-Master II de ouro. Paguei US$ 40 mil (cerca de R$ 220 mil). Foi a compra mais cara que eu já fiz, mas sofri depois pra ganhar isso de volta. Tinha 18 anos na época. O meu pai me ajudou, pagando uma parte e eu a outra. Eu paguei 70% e ele 30%. Ele ia me dar o presente, mas eu fiz questão de pagar a maior parte", declarou durante a gravação.

João Silva (filho de Fustão)

João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
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João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram

O interesse de João Silva pela relojoaria de luxo acompanha o histórico do pai, conhecido publicamente pelo uso de peças exclusivas de grifes internacionais como Hublot, Roger Dubuis e Jacob & Co.

A presença de itens de luxo no vestuário de João repercute na imprensa desde a sua adolescência. Aos 16 anos, ele foi visto com um Audemars Piguet Royal Oak, modelo em ouro rosé com mostrador azul, cotado à época em cerca de R$ 230 mil. Já aos 17 anos, utilizou um Richard Mille RM011 Felipe Massa Yellow Bronzo Titanium, peça em titânio da fabricante suíça cujo valor de mercado ultrapassava R$ 1 milhão.

No entanto, o interesse por acessório de alto valor não é o único traço herdado de Faustão. Os dois também compartilham a profissão na comunicação. João Silva iniciou a carreira televisiva entre 2022 e 2023 no programa do Faustão na Band e, atualmente, comanda o "Programa do João", no SBT.

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