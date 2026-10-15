Filho de Hebe Camargo se irrita com vídeos de mansão abandonada: 'Não tem mais o que fazer?'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:57
Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo (1929-2012), usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação com a circulação de vídeos de uma mansão abandonada. Nas imagens que viralizaram recentemente, criadores de conteúdo mostram o estado de degradação da casa localizada no Morumbi, em São Paulo, onde a apresentadora morou por 21 anos.
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos
Cansado de tocar no assunto, ele esclareceu que a propriedade nunca foi de sua mãe. O casarão pertencia ao empresário Lélio Ravagnani, segundo marido da comunicadora. Marcello reforçou que a família fez as malas e deixou a residência no ano 2000, logo após o falecimento de Lélio, e nunca mais pisou lá.
O herdeiro não poupou críticas aos curiosos que entram no local de forma irregular apenas para viralizar na internet. Para ele, a atitude configura crime de invasão de propriedade. Marcello lamentou que suas mãos estejam atadas para processar os invasores, justamente pelo fato de não ser o dono legal do terreno.
Sem citar nomes, ele apontou o caso de uma mulher que entrou fantasiada no imóvel para gravar uma série de publicações. "Você não tem mais o que fazer?", questionou o filho de Hebe, indignado com a exploração de um lugar que não possui mais qualquer ligação com a sua família.
Construída na década de 1970 por Ravagnani, a mansão de quase mil metros quadrados de área construída já foi sinônimo de luxo. O casarão ficou marcado na memória paulistana por ser o lugar das festas grandiosas de Hebe, sempre repletas de artistas e políticos.
A realidade atual, no entanto, passa longe do glamour. Em maio de 2025, a propriedade foi parar em um leilão judicial. Na ocasião, o imóvel estava avaliado em R$ 8,6 milhões e carregava uma dívida de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que já ultrapassava a marca de R$ 1,5 milhão.