Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de Hebe Camargo se irrita com vídeos de mansão abandonada: 'Não tem mais o que fazer?'

Marcello Camargo voltou às redes sociais para esclarecer dúvidas sobre o imóvel no Morumbi

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:57

Filho de Hebe Camargo se pronuncia sobre mansão abandonada onde morou Crédito: Reprodução/Instagram

Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo (1929-2012), usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação com a circulação de vídeos de uma mansão abandonada. Nas imagens que viralizaram recentemente, criadores de conteúdo mostram o estado de degradação da casa localizada no Morumbi, em São Paulo, onde a apresentadora morou por 21 anos.

Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos

Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Filho de Hebe Camargo se pronuncia sobre mansão abandonada onde morou por Reprodução/Instagram
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Hebe Carmago e filho por Reprodução
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado
Filho de Hebe Camargo se pronuncia sobre mansão abandonada onde morou por Reprodução/Instagram
Marcello Camargo, 60, filho único de Hebe Camargo (1929-2012) por Divulgação
1 de 13
Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos por Reprodução/Youtube/@lolobolado

Cansado de tocar no assunto, ele esclareceu que a propriedade nunca foi de sua mãe. O casarão pertencia ao empresário Lélio Ravagnani, segundo marido da comunicadora. Marcello reforçou que a família fez as malas e deixou a residência no ano 2000, logo após o falecimento de Lélio, e nunca mais pisou lá.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Patrícia Poeta se emociona ao ganhar item que foi de Hebe Camargo: 'Minha ídola para sempre'

Hebe Camargo: filho esclarece polêmicas sobre imóveis da apresentadora

Mansão de Hebe Camargo é demolida para dar lugar a condomínio de luxo

Vidente faz previsão sobre futuro de Virginia Fonseca: 'Nova Hebe Camargo'

Boninho e Ana Furtado arrematam joia de Hebe Camargo em leilão beneficente

O herdeiro não poupou críticas aos curiosos que entram no local de forma irregular apenas para viralizar na internet. Para ele, a atitude configura crime de invasão de propriedade. Marcello lamentou que suas mãos estejam atadas para processar os invasores, justamente pelo fato de não ser o dono legal do terreno.

Sem citar nomes, ele apontou o caso de uma mulher que entrou fantasiada no imóvel para gravar uma série de publicações. "Você não tem mais o que fazer?", questionou o filho de Hebe, indignado com a exploração de um lugar que não possui mais qualquer ligação com a sua família.

Construída na década de 1970 por Ravagnani, a mansão de quase mil metros quadrados de área construída já foi sinônimo de luxo. O casarão ficou marcado na memória paulistana por ser o lugar das festas grandiosas de Hebe, sempre repletas de artistas e políticos.

A realidade atual, no entanto, passa longe do glamour. Em maio de 2025, a propriedade foi parar em um leilão judicial. Na ocasião, o imóvel estava avaliado em R$ 8,6 milhões e carregava uma dívida de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que já ultrapassava a marca de R$ 1,5 milhão.

Leia mais

Imagem - Acusada de exagerar em procedimentos estéticos, Franciny Ehlke dá resposta a seguidora: 'Chama gravidez'

Acusada de exagerar em procedimentos estéticos, Franciny Ehlke dá resposta a seguidora: 'Chama gravidez'

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Tudo passa viu gente, nem que seja por cima de você, mas passa!' - Apresentadora ensina a encarar os baques da vida

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Tudo passa viu gente, nem que seja por cima de você, mas passa!' - Apresentadora ensina a encarar os baques da vida

Imagem - Oração do dia: 'Rogai por mim, para que eu esteja aberto à abundante misericórdia de Deus em minha vida' - aprenda a poderosa prece a São Calisto I para alcançar o perdão e aliviar o coração

Oração do dia: 'Rogai por mim, para que eu esteja aberto à abundante misericórdia de Deus em minha vida' - aprenda a poderosa prece a São Calisto I para alcançar o perdão e aliviar o coração

Tags:

Hebe Camargo

Mais recentes

Imagem - Acabou a amizade? Ex e atual affair de Cauã Reymond param de se seguir nas redes

Acabou a amizade? Ex e atual affair de Cauã Reymond param de se seguir nas redes
Imagem - Oração do dia: 'Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda' - aprenda a poderosa prece a Santa Teresa d'Ávila para acalmar a mente e afastar as aflições

Oração do dia: 'Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda' - aprenda a poderosa prece a Santa Teresa d'Ávila para acalmar a mente e afastar as aflições
Imagem - Hoje é dia de vencer: 3 signos podem transformar anos de esforço em grandes conquistas

Hoje é dia de vencer: 3 signos podem transformar anos de esforço em grandes conquistas