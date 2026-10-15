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Filho de Hebe Camargo se irrita com vídeos de mansão abandonada: 'Não tem mais o que fazer?'

Marcello Camargo voltou às redes sociais para esclarecer dúvidas sobre o imóvel no Morumbi

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:57

Filho de Hebe Camargo se pronuncia sobre mansão abandonada onde morou Crédito: Reprodução/Instagram

Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo (1929-2012), usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação com a circulação de vídeos de uma mansão abandonada. Nas imagens que viralizaram recentemente, criadores de conteúdo mostram o estado de degradação da casa localizada no Morumbi, em São Paulo, onde a apresentadora morou por 21 anos.

Casa onde Hebe Camargo morou por mais de 20 anos 1 de 13

Cansado de tocar no assunto, ele esclareceu que a propriedade nunca foi de sua mãe. O casarão pertencia ao empresário Lélio Ravagnani, segundo marido da comunicadora. Marcello reforçou que a família fez as malas e deixou a residência no ano 2000, logo após o falecimento de Lélio, e nunca mais pisou lá.

O herdeiro não poupou críticas aos curiosos que entram no local de forma irregular apenas para viralizar na internet. Para ele, a atitude configura crime de invasão de propriedade. Marcello lamentou que suas mãos estejam atadas para processar os invasores, justamente pelo fato de não ser o dono legal do terreno.

Sem citar nomes, ele apontou o caso de uma mulher que entrou fantasiada no imóvel para gravar uma série de publicações. "Você não tem mais o que fazer?", questionou o filho de Hebe, indignado com a exploração de um lugar que não possui mais qualquer ligação com a sua família.

Construída na década de 1970 por Ravagnani, a mansão de quase mil metros quadrados de área construída já foi sinônimo de luxo. O casarão ficou marcado na memória paulistana por ser o lugar das festas grandiosas de Hebe, sempre repletas de artistas e políticos.