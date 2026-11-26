CARREIRA MUSICAL

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo é anunciado como DJ de festa eletrônica em Salvador

Aos 17 anos, jovem se apresentará neste sábado (28) em evento com vista para a Baía de Todos-os-Santos

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 23:16

Marcelo Sangalo tem investido na carreira como DJ e produtor musical Crédito: Reprodução

Marcelo Sangalo, de 17 anos, está ampliando sua atuação no cenário da música eletrônica. O filho de Ivete Sangalo foi anunciado nesta quinta-feira (26) como uma das atrações da festa Momento, que acontece neste sábado (28), em Salvador.

Segundo informações do Alô Alô Bahia, o evento será realizado no Baía Sunset, no Largo dos Aflitos, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Marcelo dividirá a programação com o DJ Victor ALC, idealizador da festa.

Marcelo Sangalo 1 de 26

Nas redes sociais, Ivete demonstrou apoio à carreira do primogênito ao compartilhar a divulgação do evento e deixar um emoji de fogo na publicação oficial da festa.

Filho de Ivete investe na carreira como DJ

Além de se dedicar à produção musical, Marcelo tem ampliado sua experiência como DJ, com apresentações em eventos e comemorações particulares.