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Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 23:16
Marcelo Sangalo, de 17 anos, está ampliando sua atuação no cenário da música eletrônica. O filho de Ivete Sangalo foi anunciado nesta quinta-feira (26) como uma das atrações da festa Momento, que acontece neste sábado (28), em Salvador.
Segundo informações do Alô Alô Bahia, o evento será realizado no Baía Sunset, no Largo dos Aflitos, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Marcelo dividirá a programação com o DJ Victor ALC, idealizador da festa.
Marcelo Sangalo
Nas redes sociais, Ivete demonstrou apoio à carreira do primogênito ao compartilhar a divulgação do evento e deixar um emoji de fogo na publicação oficial da festa.
Filho de Ivete investe na carreira como DJ
Além de se dedicar à produção musical, Marcelo tem ampliado sua experiência como DJ, com apresentações em eventos e comemorações particulares.
Recentemente, o jovem comandou as pick-ups durante a festa de aniversário do relações-públicas Juan Moraes, realizada na Ilha dos Frades, em Salvador. Na ocasião, ele também posou para fotos ao lado da influenciadora Cíntia Chagas, uma das convidadas da celebração.