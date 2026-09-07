PARABÉNS!

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo faz homenagem a Tiago Maia, namorado da mãe

Jovem compartilhou uma foto ao lado do empresário, que fez aniversário no último domingo (6)

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09:26

Tiago Maia com Ivete e com Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

Tiago Maia ganhou uma homenagem de Marcelo Sangalo neste domingo (6), dia em que completou mais um ano de vida. O filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, de 16 anos, publicou uma foto ao lado do empresário e entrou no clima da comemoração com emojis.

A mensagem de Marcelo vem acompanhada de outra demonstração de carinho da família de Ivete. Cynthia Sangalo, irmã da cantora, também parabenizou Tiago publicamente. "Feliz aniversário, Tiago. Que alegria ter sua companhia. Deus te abençoe", escreveu.

Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo 1 de 14

O aniversário acontece em meio a uma fase de maior exposição do relacionamento entre o empresário e Ivete. Embora os dois sejam discretos nas redes sociais, aparições recentes deixaram o romance mais evidente.

No sábado (5), por exemplo, o casal foi flagrado trocando beijos durante um momento de intimidade no Jardins do Casino Estoril, em Cascais, Portugal. O registro foi feito por um fã durante a apresentação de Ivete, que levou a turnê "Clareou" para fora do Brasil pela primeira vez.

Tiago acompanhou a cantora na viagem e esteve presente no compromisso profissional. O empresário, aliás, tem uma ligação direta com a atual fase da carreira de Ivete: ele é responsável pela criação e execução da turnê "Clareou" e costuma acompanhar a artista nos shows e bastidores.

Romance discreto

Ivete e Tiago vêm mantendo o relacionamento longe de uma exposição excessiva. Os dois não costumam publicar registros da vida a dois, mas já foram vistos juntos em diferentes ocasiões.