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Filho de Latino revela que foi expulso de casa pela avó; veja vídeo

Guilherme de Oliveira, conhecido como Namentti, explicou ainda que está passando por tratamento psicológico

Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:31

Namentti e Latino enfrentam uma batalha judicial Crédito: Reprodução | Instagram

O filho de Latino, Guilherme de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Namentti, publicou uma sequência de vídeos no seu perfil do Instagram, contando que foi expulso da casa da avó e desabafou sobre a falta de apoio do pai.

“Pra quem me chamar de vagabundo, hoje eu ia trabalhar de garçom às 17h. Covardia. Meu Pai tá se vingando de mim da forma mais covarde possível! Poderia ter me falado: ‘Vai embora’. Mas isso já é humilhante. Eu sempre peguei aluguel e paguei caro também por estar aqui! Isso vai pra Justiça“, afirmou ele, que disse ter sido abordado por um Oficial de Justiça.

Latino 1 de 3

Em outra publicação, Namentti explicou que quando estava internado, ficou sem documentação e foi morar com a avó. “Como eu tive uma guerra pública com meu pai, minha avó ficou do lado dele. Com certeza, é mãe, e ficou em Realengo, não tive problema e atrito nenhum. Quem me acompanha sabe que sempre cuidei bem da minha avó”, lamentou.

“Agora, olha isso, mandado de Justiça. Estou tremendo, tendo que pegar minhas coisas às pressas. Não tenho pra onde ir e estão chamando a polícia pra mim”, detalhou ainda.

Logo depois, Namentti disse ainda que faz tratamento no Caps [Centros de Atenção Psicossocial]. “Tô tomando medicação, tem o laudo. Não sou um cara agressivo. Isso é maldade do meu pai, me coagindo a sair dessa casa. Isso vai pra Justiça”, disse.

“Não tenho pra onde ir. Filho do Latino, saí de uma internação, em situação de vulnerabilidade social. Estou expondo isso porque eu cuidei da mãe dele e agora estou sendo acusado de coisas que não fiz. Tô fazendo tratamento de ansiedade de tanto que essa família está me fazendo maldade, ameaçando me deixar na rua”, revelou ainda.

Em seguida, Namentti explicou sua atual situação. “Chamaram a polícia realmente pra mim. Queriam que eu apagasse tudo do Instagram, mas os vizinhos interviram (sic). Essa maldade vem do meu pai”, denunciou.