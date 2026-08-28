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Filho de Leonardo sofre acidente de carro: ‘Livramento de Deus’; saiba detalhes

Matheus Vargas levou um susto quando estava a caminho de Barretos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:19

Leonardo e Matheus Vargas
Leonardo e Matheus Vargas Crédito: Reprodução | Instagram

Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, irmão de Zé Felipe, usou as redes sociais para informar que sofreu um acidente de carro a caminho de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

"Estávamos a caminho de Ribeirão Preto para fazer um programa de TV, com a TV Record, mas infelizmente sofremos um acidente, na saída de Barretos. Um carro entrou na nossa frente, na faixa da direita. Não conseguimos frear e batemos. Mas está tudo certo! Pessoal da minha equipe ninguém ficou ferido, nem as pessoas do outro carro. Pedindo desculpas a galera da TV, a gente remarca, e agradecendo a Deus".

Matheus Vargas

Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram
Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram
Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram
Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram
Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram
Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram
Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram
Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram
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Matheus Vargas é cantor como Leonardo por Reprodução | Instagram

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Na noite desta quinta-feira (28), Matheus fez uma participação no show de Zé Felipe, “Um Por Ano”, no camping, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

Matheus é filho de Leonardo com a ex-modelo e ex-integrante do grupo musical Banana Split, Liz Vargas. Durante um ano ele ainda namorou com a ex-BBB Hariany, com quem terminou o relacionamento em fevereiro do ano passado.

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Leonardo Matheus Vargas

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