Filho de Neymar, Davi Lucca faz 15 anos e ganha declaração de ex-babá que mudou de vida; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:52
Davi Lucca, primogênito de Neymar Jr. e da influenciadora Carol Dantas, completou 15 anos nesta segunda-feira (24) e recebeu uma declaração nas redes sociais. A homenagem partiu de sua ex-babá, Rosania Nunes, carinhosamente chamada de Rosinha, que cuidou do jovem durante quase uma década.
Ex-babá parabeniza filho de Neymar pelos 15 anos
Em seu perfil no Instagram, Rosinha publicou registros de diferentes momentos e demonstrou a forte ligação que ainda mantém com ele:
"Davi, te amo. Aqui começou uma linda história. Nessa história predomina o amor, unido a ele o respeito, a sinceridade... Feliz aniversário, meu para sempre Davi. Tenho muito orgulho da oportunidade de ter participado dos seus cuidados. Te amo", escreveu ela ao compartilhar fotos antigas e atuais ao lado do jovem.
A trajetória profissional de Rosinha mudou completamente durante o período em que trabalhou com a família. Ela acompanhou Carol Dantas quando a influenciadora se mudou para Barcelona para facilitar a rotina escolar do menino perto do pai, que na época atuava no futebol europeu. Durante os anos em que prestou serviços, a profissional também auxiliou nos cuidados com Valentin, de 6 anos, filho caçula de Carol com o empresário Vinicius Martinez.
Incentivada pela família dos famosos, Rosania aproveitou a permanência no exterior para investir nos estudos e construiu uma nova carreira, formou-se na área da beleza e atua como esteticista em Madri, na Espanha. Mesmo com o fim do contrato de trabalho, a ligação permaneceu, sendo frequentemente exaltada publicamente pela mãe de Davi Lucca.