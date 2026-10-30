'SASHO'

Quem é o marido de Sasha? João Lucas é 'petista', filho de pastores, ex-cantor gospel e louco por moda

Filho de pastores, cantor deixou a música gospel para investir no pop e hoje também é sócio da mulher em uma marca de moda

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:37

João Lucas Crédito: Reprodução

O anúncio da primeira gravidez de Sasha Meneghel, de 28 anos, nesta quinta-feira (29), colocou novamente os holofotes sobre João Lucas, de 26 anos. Casado com a filha de Xuxa desde 2021, o cantor será pai pela primeira vez e tem uma trajetória que vai da liderança religiosa à música pop, passando pelo empreendedorismo e pela defesa de causas sociais.

Nascido em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, João Lucas Figueiredo cresceu em uma família evangélica. Filho de pastores, teve uma formação ligada à religião e chegou a atuar como líder na Igreja Bola de Neve, além de participar de viagens missionárias pelo Brasil e por Angola.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas 1 de 6

Foi justamente nesse ambiente que conheceu Sasha. Os dois frequentavam a mesma igreja, mas a aproximação aconteceu durante uma missão religiosa em Angola. A amizade evoluiu para um relacionamento, assumido publicamente em 2020.

Em maio de 2021, o casal oficializou a união. Além do casamento civil, os dois realizaram uma cerimônia reservada na casa de Xuxa, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Antes de se tornar conhecido pelo trabalho na música pop, João construiu uma carreira no segmento gospel. Entre seus projetos estão "Made In Roça" e parcerias com nomes como Isaias Saad e o grupo Casa Worship.

A mudança de direção profissional aconteceu em 2023, quando anunciou que deixaria o gospel para investir em uma sonoridade pop. Na mesma época, passou a utilizar apenas João Lucas como nome artístico, abandonando o sobrenome Figueiredo nos lançamentos musicais.

Uma das canções dessa nova fase é "Meu Bem", composta como uma homenagem ao relacionamento com Sasha.

A carreira do artista também se expandiu para o mundo dos negócios. Em 2024, Sasha lançou a Mondepars, sua marca de moda, e João passou a atuar como sócio da empresa. Enquanto a estilista é responsável pela direção criativa e pelo desenvolvimento das coleções, o marido participa dos projetos profissionais da marca.

Além da música e do empreendedorismo, João Lucas costuma chamar a atenção por seus posicionamentos públicos. O cantor já se manifestou contra o machismo e a homofobia e defende uma masculinidade menos associada a padrões tradicionais de comportamento.

João Lucas também já se posicionou publicamente sobre política. Nas eleições presidenciais de 2022 e de 2026, o cantor declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contrariando parte do público evangélico que o acompanhava desde o início da carreira gospel. O artista costuma utilizar as redes sociais para defender suas opiniões e abordar temas como diversidade, preconceito e direitos sociais.

A postura provoca reações diferentes nas redes sociais, incluindo críticas de setores religiosos e manifestações de apoio de seguidores que se identificam com suas opiniões.

Agora, aos 26 anos, João se prepara para uma nova fase da vida pessoal. A gravidez anunciada por Sasha marca a chegada do primeiro filho do casal e também fará de Xuxa avó pela primeira vez.