SUPERAÇÃO

Filho de pedreiro e catadora que começou a trabalhar aos 10 anos conquista vaga em Direito e homenageia os pais na formatura: 'o filho do pedreiro com a catadora de castanhas também VENCEU'

Trajetória de Ismael começou na infância, passou pelo trabalho e chegou ao diploma de Direito



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18:37

Ismael do Nascimento Silva se formou em Direito aos 25 anos e fez questão de transformar a cerimônia em uma homenagem aos pais. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cena aconteceu no momento em que Ismael do Nascimento Silva, aos 25 anos, recebeu o diploma de Direito em Teresina, no Piauí. Em vez de deixar a cerimônia terminar apenas com a entrega do canudo, ele levou para o palco uma mensagem que resumia a própria trajetória.

Filho de um pedreiro e de uma catadora de castanhas, Ismael ergueu uma faixa diante dos pais com a frase: “O filho do pedreiro com a catadora de castanhas também venceu!”. A homenagem, realizada em setembro de 2015, ganhou repercussão depois que as imagens da formatura circularam pelas redes sociais.

Trabalho começou na infância

Antes de chegar à faculdade, Ismael já conhecia a rotina de trabalho. Aos 10 anos, começou a ajudar a família e passou a vender produtos como sacolé, espetinho de carne e milho cozido.

A formação superior também representava uma conquista inédita dentro de casa. Ismael foi o primeiro integrante da família a concluir um curso superior. A mãe havia estudado até o terceiro ano do ensino fundamental, enquanto o pai chegou ao primeiro ano do ensino médio.

Filho de um pedreiro e de uma catadora de castanhas, Ismael levou para a formatura uma faixa que celebrava a própria origem. Crédito: Pedro Santiago/G1 - TV Clube

O acesso à graduação veio por meio de uma bolsa do Programa Universidade para Todos, o Prouni, que permitiu o curso de Direito em uma instituição particular de Teresina. A bolsa, porém, não eliminou os demais gastos necessários para permanecer na faculdade.

Faculdade exigiu mais esforço

Transporte, alimentação, livros e outros materiais continuaram pesando no orçamento. Para ajudar nas despesas, Ismael trabalhou como instrutor de badminton em um clube próximo à faculdade.

A rotina combinava trabalho e estudos. Antes das aulas, ele passava horas na biblioteca. Em alguns períodos, chegou a enfrentar dificuldades até para pagar a passagem de ônibus e comprar comida.

No segundo ano do curso, a responsável pela cantina percebeu a situação e passou a oferecer almoço gratuitamente. Professores, familiares e colegas também ajudaram em diferentes momentos.

A rede de apoio apareceu até quando um notebook que Ismael havia ganhado em um concurso foi roubado. Ele voltou a fazer seus resumos à mão, até que estudantes da turma se mobilizaram para presenteá-lo com outro computador.

Diploma virou homenagem

A ideia de homenagear os pais não nasceu na reta final da faculdade. Ismael já pensava nisso desde o início do curso e decidiu colocar as profissões deles na faixa justamente porque tinha orgulho da própria origem.

A mensagem ganhou ainda mais força porque os pais acompanharam a cerimônia. Quando abriu o cartaz, a homenagem deixou de ser apenas uma comemoração pessoal e passou a representar também a participação deles na trajetória até o diploma.

Ismael ainda havia alcançado outra marca antes da colação. No nono período, foi aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante a graduação, também conseguiu experiência profissional na Procuradoria Geral do Município de Teresina.

Aos 10 anos, Ismael começou a trabalhar vendendo produtos como sacolé, espetinho de carne e milho cozido para ajudar a família. Crédito: Pedro Santiago/G1 - TV Clube

A fotografia da formatura acabou ultrapassando o ambiente da faculdade e circulou amplamente pela internet. A própria Câmara Municipal de Teresina registra a cerimônia de 2015 como o momento que tornou Ismael conhecido nacionalmente.