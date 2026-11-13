FOFURA!

Filho de peixe, peixinho é! Filho de Justin e Hailey Bieber encanta ao tocar teclado

Aos dois anos, Jack Blues apareceu tocando o instrumento em gravação publicada pela mãe

Kamila Macedo

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 21:47

Jack Blues é o filho de dois anos de Justin e Hailey Bieber Crédito: Reprodução/Instagram

O filho de Justin Bieber já demonstra interesse pela música, seguindo os passos do pai. A modelo Hailey Bieber publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12), um vídeo de Jack Blues, fruto do relacionamento com o cantor, tocando teclado.

"Blues ama o teclado", escreveu Hailey na publicação, em inglês. Na gravação, o menino, de apenas dois anos, aparece vestindo um conjunto cor-de-rosa enquanto pressiona algumas teclas do instrumento.

Justin e Hailey Bieber 1 de 11

A interesse da criança remete à carreira musical de Justin Bieber, artista conhecido internacionalmente por sucessos como "Sorry", "Baby", "Boyfriend" e "Never Say Never". O cantor canadense aprendeu a tocar bateria aos 2 anos e, pelo que se sabe, também domina outros três instrumentos: violão, piano e trompete.

O casal adota uma postura reservada em relação à criação de Jack Blues desde o nascimento do menino, em agosto de 2024. As publicações envolvendo o filho são esporádicas e não mostram o rosto da criança.

Hailey e Justin Bieber estão casados no civil desde setembro de 2018 e realizaram uma cerimônia religiosa um ano depois, em setembro de 2019.