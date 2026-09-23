LUTO

Filho de Rick faz primeiro desabafo após morte do pai: 'Tinha tanto medo de te perder, e perdi'

Victor Henrique compartilhou uma reflexão sobre saudade e ausência dois dias após o cantor morrer em queda de helicóptero em Santa Catarina

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14:15

Victor Henrique e o pai, Rick Sollo Crédito: Reprodução/Instagram

Victor Henrique, filho do cantor Rick, da dupla com Renner, publicou uma mensagem sobre luto e saudade dois dias após a morte do pai. O artista morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina, na segunda-feira (21).

Na manhã desta quarta-feira (23), Victor compartilhou nas redes sociais um vídeo com uma reflexão sobre a perda de alguém querido. Na publicação, uma frase fala sobre o medo de perder uma pessoa e a mudança provocada pela ausência.

Victor Henrique e o pai, Rick Sollo 1 de 14

"Tinha tanto medo de te perder, e perdi. A gente cresce acreditando que algumas pessoas sempre estarão ali. Até o dia em que a ausência chega e muda o significado de tudo", diz a mensagem.

Victor é fruto do relacionamento de Rick com Geralda Helena, com quem foi casado por mais de 40 anos. O cantor também deixou uma filha, Mônica, que inspirou a canção Filha, sucesso nacional lançado em 2001.

Instrutor e praticante de jiu-jítsu, Victor costuma compartilhar registros ao lado da família nas redes sociais. Ele é pai de Mariana e Isabela. Já Mônica, filha mais velha de Rick, é mãe de Matheus e Maria Helena.

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Morte de Rick

Rick, cujo nome de batismo era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu após o helicóptero em que viajava cair na Serra Catarinense. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Além do cantor, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Ricardo dos Santos Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

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Os destroços foram localizados na terça-feira (22), na região de Urubici, após horas de buscas. A identificação das vítimas foi concluída por papiloscopia, técnica baseada na análise das impressões digitais.

O cantor estava ao lado de Renner há quatro décadas. A dupla, que iniciou a carreira nos anos 1980, celebrava 40 anos de trajetória em 2026 e tinha shows previstos até o fim do ano.