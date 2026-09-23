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Filho de Rick faz primeiro desabafo após morte do pai: 'Tinha tanto medo de te perder, e perdi'

Victor Henrique compartilhou uma reflexão sobre saudade e ausência dois dias após o cantor morrer em queda de helicóptero em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14:15

Victor Henrique e o pai, Rick Sollo
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo Crédito: Reprodução/Instagram

Victor Henrique, filho do cantor Rick, da dupla com Renner, publicou uma mensagem sobre luto e saudade dois dias após a morte do pai. O artista morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina, na segunda-feira (21).

Na manhã desta quarta-feira (23), Victor compartilhou nas redes sociais um vídeo com uma reflexão sobre a perda de alguém querido. Na publicação, uma frase fala sobre o medo de perder uma pessoa e a mudança provocada pela ausência.

Victor Henrique e o pai, Rick Sollo

Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique, o pai, Rick Sollo, e o empresário Marcos Nascimento por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique, o pai, Rick Sollo, e o empresário Marcos Nascimento por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram
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Victor Henrique e o pai, Rick Sollo por Reprodução/Instagram

"Tinha tanto medo de te perder, e perdi. A gente cresce acreditando que algumas pessoas sempre estarão ali. Até o dia em que a ausência chega e muda o significado de tudo", diz a mensagem.

Victor é fruto do relacionamento de Rick com Geralda Helena, com quem foi casado por mais de 40 anos. O cantor também deixou uma filha, Mônica, que inspirou a canção Filha, sucesso nacional lançado em 2001.

Instrutor e praticante de jiu-jítsu, Victor costuma compartilhar registros ao lado da família nas redes sociais. Ele é pai de Mariana e Isabela. Já Mônica, filha mais velha de Rick, é mãe de Matheus e Maria Helena.

Rick deixa dois filhos e quatro netos

Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos (à esquerda) e com a esposa e uma das netas (à direita) por Reprodução/Instagram
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Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram

Morte de Rick

Rick, cujo nome de batismo era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu após o helicóptero em que viajava cair na Serra Catarinense. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Além do cantor, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Ricardo dos Santos Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

Rick deixou mansão de herança

Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
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Rick deixou mansão por Reprodução

Os destroços foram localizados na terça-feira (22), na região de Urubici, após horas de buscas. A identificação das vítimas foi concluída por papiloscopia, técnica baseada na análise das impressões digitais.

O cantor estava ao lado de Renner há quatro décadas. A dupla, que iniciou a carreira nos anos 1980, celebrava 40 anos de trajetória em 2026 e tinha shows previstos até o fim do ano.

O velório e o sepultamento de Rick estão previstos para esta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo, em cerimônia reservada a familiares e amigos.

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Rick Sollo Rick

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